Губернаторские выплаты вручили 291 блокаднику

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Единовременная мера поддержки — по 5 тыс. рублей — введена по распоряжению Амана Тулеева в честь 73-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, ее получателями стали все кузбассовцы, награжденные медалями «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Их 291, в том числе 259 — это блокадники, 32 — защитники Ленинграда. Они проживают в 31 территории Кузбасса, кроме Ижморского, Прокопьевского и Топкинского районов.

Маломобильных получателей выплаты соцработники поздравили на дому.

В числе блокадников – жители Таштагольского района Анатолий Дорошкин, Людмила Плотникова, Наталья Кретинина.

Анатолию Дорошкину едва исполнилось 1,5 года, когда началась блокада. Мать умерла от голода, отец погиб на фронте. Мальчика отдали в приёмную семью. Позже ему удалось разыскать братьев, которые попали в другие семьи. В Таштагол он приехал молодым специалистом — горным инженером, больше двух десятилетий отработал на Таштагольском руднике.

Людмила Плотникова родилась в многодетной семье и осталась в блокадном Ленинграде вдвоём с мамой, т.к. двое старших детей не успели вернуться в город из деревни, в которой проводили каникулы, двое других были эвакуированы на Урал. После снятия блокады семья воссоединилась. Людмила Плотникова связала жизнь с педагогикой – окончила Ленинградское культпросветучилище, по распределению попала на Дальний Восток. В 1959 году с мужем и маленьким ребёнком переехала в Таштагол, была пионервожатой, учителем начальных классов, затем, одна из первых в Горной Шории, получила высшее образование, преподавала, работала методистом в гороно.

Наталья Кретинина записала свои воспоминания о том, как накануне Великой Отечественной войны она со старшей сестрой читала книги, слушала радио, играла в папанинцев, как прошли первый день войны и первые авианалёты на Ленинград, как город попал в блокаду. К началу войны девочке исполнилось 10 лет. Она помнит, что люди носили значки, покрытые люминофором, чтобы в темноте на неосвещённых улицах видеть друг друга, «И не боялись тогда ни встречных, ни попутчиков — наоборот, радость, что не один», — пишет она. Весной 1942 года их с матерью эвакуировали — сначала на Урал, затем в Сибирь, в Кемерово. Наталья Кретинина окончила пединститут в Кемерове, переехала с семьёй в Таштагол, где и проработала в школе №8 до выхода на заслуженный отдых.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.