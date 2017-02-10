Большая уборка в Кузбассе

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С горячим чаем, свежей выпечкой и музыкальным сопровождением прошла в регионе «тулеевская пятница».

В массовой акции приняли участие более 29 тыс. человек. За один день они привели в порядок 3,2 тыс. дворов, очистили 3,3 тыс. км дорог, 1,4 тыс. остановочных павильонов, 352 кровли многоквартирных домов и более 300 крыш в частном секторе. Вывезли 24 тыс. куб. м снега и 1,3 тыс. куб. м мусора.

В Кировском районе Кемерова отметили День домового. Жители ул. Урская в фольклорных костюмах убрали снег, а потом накрыли чайные столы. Технику для вывоза снега предоставили Кемеровская ТЭЦ, городская клиническая больница №2 и другие предприятия. Депутаты городского совета и сотрудники теруправления Заводского района помогли в уборке воспитанникам и работникам в реабилитационном центре «Фламинго». В Ленинском районе областной столицы убраны территории библиотеки им. Н.В. Гоголя и других учреждений. Депутаты областного совета вместе с активистами молодежных общественных организаций освободили от снега пешеходные дорожки, остановки, подходы к социально значимым объектам на ул. Клары Цеткин.

В Мысках сотрудники управления культуры и молодежной политики в ярких театральных костюмах вышли на уборку возле катка у городского центра культуры. Так, медведь с лопатой и установленный самовар привлекли внимание горожан к участию в акции (на фото). Все желающие смогли внести свой вклад в благоустройство города и согреться горячим чаем.

В Прокопьевском районе кузбассовцы ликвидировали снежные завалы и наледь с дорог, очистили 112 придомовых территории, 85 остановочных павильонов, семь кровель многоквартирных домов. В каждом населенном пункте массовые работы сопровождало музыкальное оформление, а участники согревались горячим чаем со свежей выпечкой.

В Мариинском районе руководители предприятий заключили соглашения, согласно которым они благоустраивают определенный участок города. Так, за ООО «Теплосервис» (директор Валерий Подгол) закреплен участок в центре города по ул.Рабочая. Работники ООО «Горводоканал» (генеральный директор Наталья Клюева) привели в порядок территорию городской поликлиники, ООО «Мариинск Тревел» (директор Андрей Обод) взяли шефство за участком на ул. Ленина у городской библиотеки им. В. Чивилихина.

В Тайге трудовой десант расчистил прогулочные дорожки, посыпал противогололедной смесью дорожки Юбилейного парка, центральных улиц.

В Топкинском районе депутаты местного совета убирались в городском саду, очистили автобусный павильон на въезде в город, пешеходную дорожку от торгово-развлекательного комплекса «Калина» к новостройкам микрорайона Солнечный. Руководители УК «ЖЭУ» Анатолий Бидаков и филиала «Кузбасстопливосбыт» Евгений Асякин выделили для работы на этих участках спецтехнику.

В Прокопьевске были демонтированы городские ёлки и снежные фигуры, спилены пять аварийных деревьев. Повара столовых жилищно-коммунальных предприятий обеспечили участников акции горячими пирожками.

В Тяжинском районе к борьбе со снежными заносами подключились сотрудники Тяжинского агропромышленного техникума (директор Олег Белинский), филиала «Энергосеть пгт Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (директор Сергей Логинов), ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Григорович), Тяжинского ГПАТП (и.о. директора Сергей Коночкин), ООО УК «СтройТрансСервис» (директор Александр Самородов), ООО «Кузбассконсервмолоко» (генеральный директор Юрий Краснощёков), МУП «СКС» (директор Виктор Клевцов), ООО «РТП» (директор Николай Алексеенко).

В Беловском районе все силы были брошены на уборку наледи в пешеходных зонах, сбивание сосулек и снежных заносов с крыш, очистку подъездных путей к школам и детским садам. Волонтеры сельских поселений очистили от снега дворы и дома пожилых граждан, навели порядок на территориях памятников участникам Великой Отечественной войны.

В Яйском районе очищены подходы и подъезды к школе искусств, а все дорожки, ведущие к аптеке, центральному рынку, магазинам, учреждениям социальной сферы и автобусным остановкам, посыпаны песком.

В Киселевске волонтеры очищали пешеходные дорожки, детские площадки, а также территорию часовни «Сретенье Господне», сквер «Семьи, любви и верности».

Сотрудники центров соцобслуживания подключились к областной акции. В Яшкинском районе убрали снег с территорий своего учреждения и обелиска «Памяти павшим героям». В Крапивинском районе по соглашению с администрацией сотрудники санатория «Борисовский» взяли на себя обязательства по уборке территории учреждения, в том числе дороги протяженностью около одного км. В Белове представители соцслужб помогли навести порядок на ул. Юбилейная. В Тайге соцработники благоустроили площадь возле памятника воинам-интернационалистам, а в Березовском – памятник воинам-интернационалистам, знак-указатель «Звезда», памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в п. Барзас.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.