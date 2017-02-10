Проявили бдительность…

Сегодня в Новокузнецке около 10 утра на проспекте Октябрьском (на остановке в районе Дома быта) прохожие могли наблюдать скопление трамваев и полицейских машин. На время даже был перекрыт проезд автотранспорта …
Выяснилось, что пассажиры одного из трамваев, который двигался по маршруту №2 со стороны КМК, обнаружили бесхозный пакет. Они сообщили об этом кондуктору. Та в свою очередь предупредила водителя, которая на остановке попросила людей освободить салон и вызвала полицию.
Пакет был обследован сотрудниками со служебными собаками, ничего подозрительного они не нашли. Пока происшествие документально оформляли, на кольце и проспекте Кузнецкстроевском стояли трамваи, движение которых вновь было открыто примерно через 1,5 часа.
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