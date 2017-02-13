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    • В Телецкое озеро упал вертолет, 5 человек были на борту

    13 Февраль 2017 / Все новости

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    Следственные органы Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета «Робинсон» в Республике Алтай.

    12 февраля 2017 года в 20.20 от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолёт.  По предварительным данным, вертолет «Робинсон» упал в акватории озера примерно в одном километре от берега, где глубина составляет около 200 метров.

    Как пишет INTERFAX.RU,  старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила, что, со слов очевидца, вертолет упал в незамерзающий участок Телецкого озера при наборе высоты. Она также рассказала, что на момент аварии температура воздуха составляла 18 градусов ниже нуля, облачность была средней, шел снег, дул северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду.

    На борту вертолета находились 5 человек. По предварительным данным, среди пассажиров  были один из руководителей Heliport Moscow, а также бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных.  При этом в СМИ сообщают, что в еще 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной на Алтае во время незаконной охоты на архара. Тогда Банных и еще 3 человека выжили, 7 человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.

    Как сообщил сегодня начальник управления Игорь Букин в своем видеообращении на сайте ГУ МЧС, спасатели, задействованные в поисках пропавшего вертолета «Робинсон», прибыли в Турочакский район и начали развертывать лагеря.

    В экстренных службах региона рассказали, что вертолет принадлежит авиакомпании «Алтайавиа» и совершал экскурсионный полет

    На данный момент рассматриваются 3 версии крушения: плохая погода, ошибка экипажа и техническая неисправность.

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