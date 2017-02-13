Газ в Новокузнецке по схеме (комментарий)

просмотров: 105

В Новокузнецке провели публичные слушания по схеме газоснабжения города. Как и генплан, она рассчитана до 2030 года. Ориентируется на перспективную застройку и действующих, и потенциальных потребителей. Это котельные и ТЭЦ, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также население. Для него из-за несчастных случаев в стране схема предусматривает подачу газа только в ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ жилые дома…

Первая очередь реализации намечена на 2020-й год. А к итоговому 2030-му планируется строительство новых газопроводов. В сумме больше 350-ти километров. И еще 4-х газораспределительных станций. Сейчас их 3…

Разработчики предлагают скорректировать некоторые имеющиеся планы. Например, в Бунгуре диаметр газопровода, который должны построить до 20-го года, советуют увеличить вдвое. Чтобы не пришлось потом прокладывать параллельные сети для подключения — уже к 30-му году — потребителей поселков Загорский, Костенково, Пушкино, Сосновка…

Решение об утверждении или об отклонении схемы должны принять до 13 марта. Это основополагающий документ для реализации любых программ по газоснабжению города. Разработчики отметили и экологический аспект использования газа…