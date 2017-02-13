Юбилей у оркестра народных инструментов имени Н. Капишникова

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В ДК «Октябрь» пос. Мундыбаш Таштагольского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию оркестра русских народных инструментов имени заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Кемеровской области Николая Капишникова.

Юбиляров поздравили заместитель губернатора Елена Пахомова и глава района Владимир Макута. Они передали приветствие губернатора Амана Тулеева и вручили областные и районные награды. Гостями мероприятия стали также более 200 выпускников школы №15, приехавшие поздравить коллектив из разных городов России и из-за рубежа.

Как отметила Елена Пахомова, Николай Капишников руководил оркестром более полувека. Визитной карточкой стала русская народная песня «Липа вековая» в обработке Павла Куликова, которая вот уже 70 лет значится во всех концертных программах оркестра. За высокие достижения в области художественного воспитания молодежи в 1978 году коллективу присвоено почетное звание «народный», а в 2008-м — имя Николая Капишникова.

Сегодня оркестр русских народных инструментов не только хранит лучшие традиции отечественной музыкальной школы, но и постоянно развивается, обогащая свой репертуар новыми произведениями. Ежегодно принимает активное участие в культурной жизни Кузбасса, выступает в регионе и за его пределами, готовит тематические концертные программы, посвященные Дню шахтера, Дню матери, Дню пос. Мундыбаш и города Таштагола. С 1993 года его руководителем и главным дирижером является Нина Трифонова.

«Самым главным успехом оркестра и Николая Капишникова как педагога стала славная плеяда его выпускников. Более 700 человек прошли эту своеобразную школу эстетического и нравственного воспитания, школу коллективного творческого труда, личной ответственности и дисциплины», — сказала замгубернатора.

Связь выпускников с коллективом, с творчеством доказал и юбилейный концерт: действующие оркестранты передали инструменты своим старшим товарищам – выпускникам разных лет, а в завершение концерта сводный состав исполнил на бис «Кавалерийскую» Д. Кабалевского.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.