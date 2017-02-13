Общественный совет создан в сфере образования Кузбасса

просмотров: 68

Новый орган общественного контроля в сфере образования создан в Кемеровской области. В Кемерове состоялось первое заседание общественного совета при Кузбассобрнадзоре.

Одна из главных задач нового органа – мониторинг и оценка качества оказания государственных услуг и осуществления государственных функций в сфере образования.

Начальник Кузбассобрнадзора Ольга Лысых рассказала об основных направлениях деятельности службы и выразила надежду на конструктивное сотрудничество, взаимодействие с вновь созданным органом общественного контроля.

В составе совета — 12 человек. Это представители общественных организаций региона, опытные педагоги. Председателем избрана Татьяна Михайлова, которая более 30 лет является преподавателем кафедры истории и психологии Кемеровского государственного медицинского университета.

Участники заседания обсудили проект плана работы общественного совета на 2017 год, рассмотрели приказ Кузбассобрнадзора «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области».

Следующее заседание совета запланировано на апрель 2017 года.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.