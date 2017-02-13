17 февраля пройдут губернаторские ярмарки

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Традиционные сельхозярмарки помогут кузбассовцам подготовиться к масленичной неделе и 23 февраля.

Как сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ярмарки, приуроченные к Масленице и Дню защитника Отечества, состоятся в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Прокопьевске, Киселевске и Междуреченске.

Кузбассовцы смогут купить сувениры, а также все необходимое для праздничного стола: молочную, мясную, рыбную, плодовоовощную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия. Традиционно цены будут ниже рыночных на 10-15%.

В программе – выступления творческих коллективов учреждений культуры и полевая кухня.

Для маломобильных граждан, желающих посетить ярмарку, будет работать социальное такси.

Волонтёры помогут старшему поколению донести сумки до автобуса.

В Кемерове торговля будет организована на площади Советов. Горожанам будут предложены свежая баранина, говядина, свинина, мясо индейки, гусей, уток от кузбасских производителей, фермеров Республики Алтай и личных подворий. СПК «Береговой», ПО «Кемеровское», ООО «Сибирские овощи» представят капусту, картофель, морковь, свёклу. Потребкооператоры привезут заготовки из дикоросов: папоротника, ягод, грибов, кедровых орехов. В продаже будут приготовленные тут же шашлыки. Запланирована дегустация пельменей и котлет. Мастера декоративно-прикладного искусства предложат шкатулки, металлические и деревянные предметы для кухни и сада. Кроме того, кемеровчане смогут проконсультироваться и подать документы на оформление прав собственности, получение льгот, замену паспорта и водительских прав в мобильный офис многофункционального центра госуслуг.

В Белове местные рыбоводы привезут на ярмарку живую рыбу: карпа, сома, осетра.

В Междуреченске будет представлен широкий ассортимент меда и пчеловодческой продукции.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.