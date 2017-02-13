Высокая награда гендиректору ОАО «Анжеромаш»

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Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено гендиректору ОАО «Анжеромаш» Сергею Алькову.

Губернатор Аман Тулеев вручил высокую областную награду Сергею Алькову за особые заслуги в развитии машиностроения Кузбасса, многолетний высокопроизводительный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области.

Сергей Альков проработал на Анжерском машиностроительном заводе 37 лет, прошел трудовой путь от инженера-конструктора до генерального директора.

В 2017 году завод отмечает 110 лет со дня образования. Сегодня это современное машиностроительное предприятие и один из лидеров тяжелого машиностроения Кузбасса. Под руководством Сергея Алькова предприятие успешно реализует планы по техническому перевооружению и повышению качества выпускаемой продукции, пользуется заслуженным авторитетом угольных компаний Кузбасса и других регионов. Сергей Альков лично проверяет работу выпускаемого заводом оборудования, спускаясь в шахты.

В рамках программы по импортозамещению на заводе разработаны лавный конвейер, перегружатель и редукторы нового поколения, которые по качеству не уступают лучшим зарубежным аналогам и превосходят их по ряду технических характеристик. Кроме того, в 2016 году под руководством Сергея Алькова был освоен выпуск нового для завода оборудования – ленточного конвейера с шириной ленты 1 400 мм.

Сергей Альков имеет звания «Почетный машиностроитель», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный работник общего образования РФ».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.