  • Февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

    • Высокая награда гендиректору ОАО «Анжеромаш»

    13 Февраль 2017 / Все новости

    просмотров: 62

    Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено гендиректору ОАО «Анжеромаш» Сергею Алькову.

    Губернатор Аман Тулеев вручил высокую областную награду Сергею Алькову за особые заслуги в развитии машиностроения Кузбасса, многолетний высокопроизводительный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области.

    Сергей Альков проработал на Анжерском машиностроительном заводе 37 лет, прошел трудовой путь от инженера-конструктора до генерального директора.

    В 2017 году завод отмечает 110 лет со дня образования. Сегодня  это современное машиностроительное предприятие и один из лидеров тяжелого машиностроения Кузбасса. Под руководством Сергея Алькова предприятие успешно реализует планы по техническому перевооружению и повышению качества выпускаемой продукции, пользуется заслуженным авторитетом угольных компаний Кузбасса и других регионов. Сергей Альков лично проверяет работу выпускаемого заводом оборудования, спускаясь в шахты.

    В рамках программы по импортозамещению на заводе разработаны лавный конвейер, перегружатель и редукторы нового поколения, которые по качеству не уступают лучшим зарубежным аналогам и превосходят их по ряду технических характеристик. Кроме того, в 2016 году под руководством Сергея Алькова был освоен выпуск нового для завода оборудования – ленточного  конвейера с шириной ленты 1 400 мм.

    Сергей Альков имеет звания «Почетный машиностроитель», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный работник общего образования РФ».

    oblastnye-nagrady-Sergej-Alkov-13-02-2017-682x1024

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Организации требуются водители автомобилей БелАЗ-7555, 75131, наладчики, машинисты автогрейдеров, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-905-069-0187. Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Требуются охранники. Тел.: 8-951-581-9806. Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.  Зарабатывай! Купим вашу макулатуру по 4 руб./кг. Тел.: 78-51-42. Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00. Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080. Теплицы, беседки, курятники. Тел.: 8-951-179-8526. Работа бывшим военным. Тел.: 96-15-65. Требуются водители автомобилей КамАЗ (зарплата высокая). Обращаться по тел.: (3843) 32-29-16, 8-913-138-8508. Требуются: электросварщики, монтажники, газорезчики, термисты, ИТР. Тел.: 8-905-947-5752. Требуются лицензированные охранники. Тел.: (3843) 72-12-80. Требуются машинисты автогрейдера (переобучение). Тел.: 8-960-911-8943. Диспетчер, администратор (до 28 тыс. руб.). Тел.: 8-903-047-2989. Требуются: монтер пути 5 разряда (бригадир), составитель поездов, машинист тепловоза ТЭМ, водитель ДГКу (опыт работы обязателен). Тел.: 79-37-17, 79-23-11. Обучаем и трудоустраиваем охранников. Тел.: 71-18-62. Продам кровать ортопедическую при травмах бедра и позвоночника (б/у, хорошее состояние). Тел.: 8-904-574-2578. Разрезу «Бунгурский-Северный» требуются водители а/м БелАЗ-7555, КамАЗ-6520, топливозаправщика, машинисты погрузчика, автогрейдера, насосных установок, автоэлектрик, моторист, электрослесарь, начальник ЭРМУ, электромеханик. Тел.: (3843) 993-746. Организации для работы в командировке требуются электромонтажники 4-6 разрядов (з/п от 50 000 руб.), инженер ПТО. Тел.: 8-965-974-5131. Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027. Организации требуются кладовщик и разнорабочий. Тел.: 8-909-513-3959.   Рекламодателям