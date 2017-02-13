Вручную устроили сход лавины

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Глава Таштагольского района Владимир Макута и сотрудники МЧС вручную спустили снег на лавиноопасном участке.

Как сообщает пресс-служба райадминистрации, задачами поездки на участок дороги Таштагол – Усть-Кабырза стали осмотр состояния снежного покрова и планирование мест закладки взрывчатки.

Руководитель муниципалитета вместе с тремя специалистами установили, что в настоящее время угрозы самопроизвольного схода лавины нет, поскольку снег очень плотный и глубокий. Также они разместили вешки для мест будущей закладки взрывчатки и вручную срубили нависавшие снежные шапки, спустив 25 куб. м снега. Сама рукотворная лавина будет спущена при потеплении, когда средняя дневная температура повысится до минус 5 градусов.

По данным метеостанции п. Усть-Кабырза, на начало февраля глубина снега в месте наблюдения превысила среднюю норму года, поэтому прогнозируется вероятность схода лавин в случае регулярных оттепелей. Многолетний опыт позволил району, основываясь на прогнозе, разработать эффективный план противолавинных мероприятий. Среди них – закладка взрывчатки в заранее отмеченных местах, чтобы сделать спуски максимально управляемыми.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.