Коммунальная авария в центре Новокузнецка

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В полшестого утра дежурный экипаж ГИБДД, патрулируя район площади общественных мероприятий, заметил, что у 53 дома по проспекту Пионерскому на проезжую часть льется холодная вода. Инспекторы сообщили о происшествии, дежурный передал информацию в ресурсоснабжающую организацию. На время устранения аварии – с 6 утра до полудня – холодную воду отключали в пяти жилых домах. Социальные объекты не пострадали.

Николай Маслов, руководитель администрации Центрального района: «Водоканал» оперативно приехал сюда, прекратили утечку, приступили к очистке территории, чтобы вода не замерзала. Аварийная служба, прибывшая с техникой, приступила к отыскиванию повреждений. Повреждение устранено. Это стальная труба диаметром 400 мм, и вода поступает жителям близлежащих домов».