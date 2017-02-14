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    • Разрез «Берёзовский» ставит рекорды (сюжет)

    14 Февраль 2017 / Все новости

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    Миллионом больше. Горняки разреза «Берёзовский», что находится в Прокопьевском районе, взяли на себя повышенные обязательства добыть в этом году более 4 млн. тонн угля. Предприятие сегодня динамично развивается и является одним из крупнейших в Кузбассе. Регулярно вводится в строй современная высокопроизводительная горная техника, создаются новые рабочие места с высокой зарплатой.

    Материально-технический потенциал предприятия – 40 экскаваторов и полторы сотни карьерных самосвалов. И это количество постоянно растет. Бригадир экипажа водителей Павел Макаров получил на днях в распоряжение новую машину, которая вскоре выйдет на линию.

    Павел Макаров, водитель: «Условия замечательные. Все на кнопочках, гидроприводы, прямо как на легковом автомобиле. Хотя техника большая, но ездить очень приятно. Зарплата хорошая. В наше трудное время  трудно найти нормальную компанию, которая заботится о людях, платит зарплату. Устойчивая занятость, у нас занятость, следовательно, и зарплата».

     Вот этот японский экскаватор «Коматцу» недавно поступил на сборочную площадку, совсем скоро техника приступит к работе. На сборке нового оборудования задействованы лучшие работники предприятия. Компания «Стройсервис» не жалеет денег на инвестиции, а у разреза «Березовский» перспективы отличные. Запасов угля хватит на 30, а то и 50 лет. Марки, которые добывает разрез, по характеристикам одни из самых лучших в Кузбассе. Востребованы в энергетике и металлургии. На внутреннем и внешнем рынках. Производственный цикл замыкает обогатительная фабрика «Матюшинская», которую запустили в 2012 году.

    Данила Коротков, первый зам. генерального директора ООО «Разрез «Березовский»: «В прошлом году наша  фабрика достигла рекордного для себя показателя. Месячный объем переработки достиг 450 — 480 тысяч это первый раз в истории.  И объем добычи, который мы для себя освоили в прошлом году, – 3,5  — 3,6 млн тонн – это тоже рекорд. Мы постоянно развиваемся, и будут дальше рекорды». 

    А это  здравпункт, который отметил во время своего визита на предприятие глава правительства Дмитрий Медведев. Тёплая мойка, уютная столовая, большой спортзал и даже церковь, которую освятил сам патриарх Кирилл. Доставка служебным транспортом до работы и обратно. Это лишь краткий перечень больших удобств, которые ценят горняки «Березовского». Здесь трудятся 2,5 тысячи человек из близлежащих городов и районов. Настоящие профессионалы могут тоже влиться в этот большой коллектив. Есть порядка ста вакансий. Наиболее востребованы водители большегрузных самосвалов, машинисты и помощники машинистов экскаваторов.

    Наталья Елькина заместитель генерального директора по персоналу ООО «Разрез «Березовский»: «С 1 января 2017 года заработная плата по основным профессиям была увеличена на 10%. Теперь зарплата водителя БелАЗ-75131 60 тыс. рублей, 306-й БелАЗ71 тыс. рублей, Комацу 90-тонники 65 тыс. рублей,  Комацу 830-е заработная плата 80 тыс. рублей.  Полный социальный пакет, предоставление путевок на санаторно-курортное выздоровление, организация детского летнего отдыха».

    Последние 3 года на базе предприятия действует учебный центр. Проработав полгода, любой может без отрыва от производства обучиться второй смежной профессии. Средняя зарплата на «Берёзовском» одна из самых больших по региону. Кроме того, у каждого есть возможность увеличить свой заработок вдвое, став победителем многочисленных конкурсов профмастерства.

    Телефон кадровой службы разреза «Березовский»: (3843) 99-36-44, 8-961-722-00-14.

     

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