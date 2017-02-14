Пожар на Мурманской: 9 человек спасли, 1 погиб

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На счету новокузнецких пожарных еще несколько спасенных жизней, а одна эвакуированная женщина скончалась по дороге в больницу. 11 февраля, в субботу ночью, в 4 часа 12 минут поступил вызов о пожаре на улице Мурманской. На первом этаже двухэтажного дома в подъезде горел тамбур. Из входной двери подъезда вырывалось открытое пламя, и шел густой дым. Жителям второго этажа требовалась помощь в эвакуации.

Роман Гайт, заместитель начальника Отряда ФПС №11: «Звеном ГДЗС было спасено с 2-го этажа посредством трехколенной лестницы 9 человек. Двое из них дети. Также звеном газодымозащитной службы была спасена женщина 53-го года рождения в бессознательном состоянии, но с признаками жизни. После того, как сотрудниками пожарной охраны она была передана бригаде скорой медицинской помощи, после реанимационных мероприятий женщина скончалась».

Причины пожара выясняют дознаватели. Одна из версий – иные действия, связанные с неосторожным обращением с огнем, то есть поджог.