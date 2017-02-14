«Лыжня России – 2017» в Новокузнецке стала многоборьем (сюжет)

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В Новокузнецке 11 февраля состоялась массовая гонка «Лыжня России – 2017». На лыжню вышли более 3 тысяч человек. Особенностью этого года стало большое количество участников – дошколят, которые явились, конечно, вместе с родителями. А сама гонка, благодаря отдаленности места проведения, стала для них многоборьем…

У авторынка машины, направлявшиеся в парк «Водный», разворачивают и пропускают лишь те, что едут в гаражи. В итоге больше двух километров взрослые и дети с лыжами идут по проезжей части. Правда, от входа в парк до места сбора самых настойчивых и терпеливых подвозят 2 автобуса. Но парк в этот день – пешеходная зона. Легковые автомобили туда не пропускают, правда, и тут есть исключения, но не для участников гонки. И все же эта часть пути уже более безопасна для пешеходов, чем многие лыжники и пользуются.

Из-за проблем с доступом многие на парад открытия опаздывают. Но родители с самыми маленькими участниками — детсадовцами от 3 лет — предусмотрительны. Они успевают послушать все приветственные речи, которые, нужно отдать должное организаторам, оказываются краткими. Все же минус 15 на улице.

Ирина Костик, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области: «Желаю всем хороших побед, новых достижений, отличного настроения при таком добром дне. Вперед и только вперед!»

Вот, наконец, и стартовая площадка. Дошкольников на «Лыжне России-2017» столько, что поместиться на старте своей трассы сложно. Кто-то лыжи теряет, кто-то – участников. Но чувство локтя быстро все ставит на свои места, и те, кто добирается до заветных 300 метров, чувствуют себя почти олимпийцами. Усилий уже приложено немало.

Забеги шестилеток – через 1,5 часа после парада. Ведь сначала бегут еще трех-, четырех- и пятилетние лыжники. Снеговики-аниматоры помогают малышам. Вот уж кто в этот день не томится в ожидании на старте, а иной раз и на финише… Ну а тем, кто проходит свою трассу массовой гонки, остается последний рывок – еще пару километров пешком до авторынка. Вот такое многоборье…