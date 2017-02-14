17 млн рублей получит Кузбасс на проведение ЕГЭ

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Федеральная субсидия поступит благодаря договоренности областной администрации с Рособрнадзором. Деньги направят на техническое оснащение пунктов проведения экзаменов. Об этом рассказал начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов. По его словам, это поможет провести государственную аттестацию четче, объективнее и прозрачнее.

Артур Чепкасов, начальник департамента образования и науки: «Это означает, что в 80 % пунктов будет сканирование материалов и печать. Мы убираем возможность человеческого фактора: ни подделать, ни переписать. Рассчитывать нужно на экзаменах только на собственные силы».

Кстати, как рассказали в департаменте образования, оценить нововведения некоторые родители смогли уже сейчас. А еще они прошли регистрацию, проверку металлодетектором, инструктаж, в общем, все то, что только предстоит их детям во время настоящего экзамена. Напомним, область присоединилась к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Кемерове и Прокопьевске он уже прошел. До конца февраля желающие родители будут сдавать ЕГЭ по русскому языку и в других муниципалитетах.

А сейчас они могут задать свои вопросы о проведении госэкзамена, оценочных процедур главе Рособрнадзора на сайте ведомства. Ответы прозвучат завтра во время прямой трансляции на канале Рособрнадзора, который проводит всероссийскую встречу с родителями. Смотрите трансляцию в 3 часа по местному времени.