Итоги чемпионата и первенства Кузбасса по боксу

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В городе Тайга прошли чемпионат и первенство Кемеровской области по боксу. В нём участвовали 120 боксеров со всего Кузбасса. Хорошие результаты показали новокузнечане из второй спортшколы, клуба «Файт» и боксёрского клуба имени Юрия Арбачакова.

Среди юниоров бронзу взял Максим Малинин, серебро – Константин Баяндин, а Георгий и Олег Воробьёвы в своих весовых категориях завоевали золотые медали.

Среди взрослых Валерий Ошкачаков и Аким Алёшин стали серебряными призёрами, а Алексей Димитриенко завоевал звание чемпиона. Тренируют спортсменов Александр Сомов, Алексей Мечтанин, Альберт Фазлеев, Алексей Тепчегешев и Александр Храмцов.

Трое победителей от этих боксёрских школ вошли в состав сборной Кузбасса для участия в чемпионате Сибири, которые состоятся в марте в республике Тыва.