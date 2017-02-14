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    • Первое в этом году заседание инвестсовета при губернаторе

    14 Февраль 2017 / Все новости

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    В областной администрации заседание инвестсовета провел первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

    Согласно стандарту по обеспечению благоприятного инвестклимата, мероприятие транслировалось в интернете на сайте администрации области (www.ako.ru).

    Члены совета рассмотрели проекты, которые были реализованы на средства господдержки, такие как создание производства рыбной продукции и переработке отходов ООО «Кузбасская рыбная компания».

    ООО «Кузбасская рыбная компания» закончила строительные работы в декабре 2015 года, установило основное производственное и технологическое оборудование. Производство было запущено в основном корпусе в I квартале 2016 года. В настоящее время ведется переработка рыбной продукции, реализация которой осуществляется в розничных сетях Новокузнецка. В целом в проект вложено 175,2 млн рублей, создано 28 рабочих мест. Льгота по налогу на имущество за два года господдержки составила 1,423 млн рублей. Как ожидается, бюджетный эффект (в части консолидированного бюджета Кемеровской области) за 2014—2019 годы составит 35 млн рублей.

    Среди реализованных проектов – внедрение и развитие интерактивной рекламной платформы с обратной связью DiscountMobile на территории России и СНГ. ООО «ДМ Групп» разработало программное обеспечение для мобильных устройств. Суть проекта – предоставление пользователю посредством программы на мобильном устройстве единой виртуальной дисконтной карты в точках продаж. Программа позволяет получить потребителям скидки в режиме онлайн за счет интеграции системы в кассовые терминалы. Ключевым компонентом является сайт системы, позволяющий участникам системы – продавцам товаров и услуг – проводить рекламные кампании для пользователей. При этом реклама через систему является адресной. В настоящее время компания интегрирует систему не только в Кузбассе, но и в Москве, и центральной части России, и Казахстане. В проект вложено 3,8 млн рублей. В 2012—2016 годы компании были предоставлены в аренду помещения Кузбасского технопарка на льготных условиях.

    Кроме того, совет рассмотрел возможность заключения соглашения с ООО «Авексима Сибирь» об осуществлении деятельности в ТОСЭР Анжеро-Судженска (проект «Организация участка производства лекарственного препарата Уголь активированный в ЛФ — капсулы» с выпуском 8,4 млн капсул в год). По заключению областного департамента инвестиций и стратегического развития, ООО «Авексима Сибирь» не соответствует пункту 1 требований к инвестпроектам, реализуемым резидентами ТОСЭР на территориях моногородов России, утвержденными постановлением правительства от 22.06.2015 №614, — в части числа рабочих мест, которые необходимого создать в рамках проекта. Таким образом, в настоящее время заключение соглашения невозможно. В связи с этим совет предложил департаменту проработать с Минэкономразвития вопросы о возможных механизмах поддержки проектов действующих предприятий в моногородах, в которых созданы ТОСЭР.

    ДЛЯ СПРАВКИ. Инвестсовет при губернаторе работает девятый год подряд и рассмотрел за время действия 130 заявок организаций на предоставление господдержки. Общий объем господдержки с учетом федеральных средств составил за время работы совета 4,6 млрд рублей, в том числе были предоставлены областные налоговые льготы на 3,7 млрд рублей.

    Организации, поддержанные по решению инвестсовета, вложили в экономику Кузбасса 105,8 млрд рублей. Таким образом, на 1 рубль  господдержки инвестировано 23 рубля. Кроме того, эти организации перечислили 11,1 млрд рублей платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в консолидированный бюджет области — 7,3 млрд рублей.

    По итогам работы совета в перечнях и реестрах сегодня 40 проектов и 2 резидента ТОСЭР (в Юрге — ООО «Сибирская инвестиционная группа», в Анжеро-Судженске — ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат). Речь идет о перечнях инвестпроектов, товаропроизводителей, реестрах технопарков и их резидентов, участников зон экономического благоприятствования.

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    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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