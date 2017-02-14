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    • Оцените качество оказания медицинских услуг

    14 Февраль 2017 / Все новости

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    На официальном сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (www.kuzdrav.ru) и сайтах медицинских организаций Кузбасса размещена интерактивная анкета «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Участвовать в голосовании».

    Общественный совет по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями при департаменте определил перечень медицинских организаций, подлежащих оценке в 2017 году. В него вошли 105 организаций, в том числе 36 государственных, 5 федеральных и 64 частных. Так, контрольные мероприятия организуют в частных медучреждениях Кемерова, Прокопьевска,  Новокузнецка, Киселевска, Юрги и др.

    К примеру, среди федеральных организаций – научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, медико-санитарная часть №42 федеральной службы исполнения наказаний, медико-санитарная часть министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области, Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов министерства труда и социальной защиты РФ, научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН.

    Критерии, по которым кузбассовцев приглашают оценить медицинские организации, следующие: открытость и доступность информации; комфортность и условия предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации.

    В проведении анкетирования пациентов и контрольных мероприятий традиционно примут участие общественные организации: профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса, региональное отделение Российского Красного Креста, некоммерческое партнерство «Объединение частных клиник Кемеровской области».

    ДЛЯ СПРАВКИ. Департамент охраны здоровья населения является уполномоченным органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за организацию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения региона. С 2013 года при департаменте действует общественный совет. В его составе 13 человек. Это представители общественных организаций, общественных и благотворительных фондов, пациентских организаций. Председателем является Нина Неворотова – советник  губернатора, председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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