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    • Бессрочную приватизацию жилья поддержала Госдума

    14 Февраль 2017 / Все новости

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    Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России для всех категорий граждан.

    По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2017 года. Новый закон исключает нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Таким образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

    Замгубернатора Денис Шамгунов напомнил, что пока жилье не оформлено в собственность, по закону его нельзя ни продать, ни подарить, ни передать по наследству, ни отдать в залог для получения кредита, ни застраховать. Оформить документы на приватизацию жилья можно в любом многофункциональном центре «Мои документы».

    При подаче заявления в МФЦ потребуется предъявить документы, удостоверяющие личность, на всех членов семьи – участников  приватизации (паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей), свидетельства о браке или о расторжении брака, справку о регистрации по месту жительства. Также нужны документы, подтверждающие право гражданина на пользование жилым помещением. Это может быть ордер или договор соцнайма.

    Полный перечень документов можно найти на сайтах МФЦ, администраций городов и районов, узнать по единому бесплатному телефону центра регионального обслуживания по вопросам госуслуг 115 (с мобильного телефона нужно набрать 555-115).

    По поручению губернатора Амана Тулеева МФЦ созданы в каждом городе и районе Кузбасса. Всего их 39, первый открылся в 2011 году. Центры «Мои документы» оказывают до 210 госуслуг. Для клиентов предусмотрены зона ожидания, детский уголок. Установлены подъездные пандусы, есть парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организован удобный график работы с населением.

    Всего за 2016 год в МФЦ обратились более 650 тыс. кузбассовцев или практически каждый четвертый житель.

    ДЛЯ СПРАВКИ. Граждане России, не использовавшие право на приватизацию жилых помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование жилым помещением, предоставленным по договору социального найма.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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