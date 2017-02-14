Как идет набор первоклашек в Новокузнецке?

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Процент наполняемости школ первоклашками будущего учебного года подсчитают к началу марта. В Новокузнецке, что называется под завязку уже заполнены 107-я, 112-я школы в Новоильинском районе и 62-я – в Центральном. Для примера, в последней даже набрали 5 классов, вместо 4-х. И всё равно они не вмещают всех желающих.

По прогнозам комитета образования, в сентябре в первые классы города придут 6 тысяч 800 учеников. Прирост – примерно 200 ребят. Напомним, сейчас школы формируют первые классы прежде всего по территориальному принципу, то есть по прописке. И особо остро проблема с нехваткой мест чувствуется в новостройках. Но играет роль и желание родителей выбрать для своего чада школу попрестижнее. Хотя принимать первоклашек не по прописке школы могут только с 1 июля и только при наличии свободных мест.

Тамара Титова, заместитель председателя комитета образования и науки: «В любом случае, мы будем ребёнка устраивать в первый класс какой-то школы, где будут свободные места, и такого не случится, что ребёнок не попал в первый класс того или иного образовательного учреждения. Мы это решаем в индивидуальном порядке».