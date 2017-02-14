В Кузбассе начал работу Кемеровский агроцентр

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О старте проекта по созданию уникальной организации, разрабатывающей удобрения для сельского хозяйства всей Сибири, стало известно на практическом семинаре «Развитие инновационных технологий в системе питания сельскохозяйственных культур» в Кемерове.

В семинаре приняли участие более 200 человек, это представители областной администрации и администраций сельских районов, аграрии и фермеры, деятели науки и ведущие специалисты в области сельского хозяйства и химической промышленности из разных регионов Сибирского федерального округа.

Аграрии и ученые обсуждали вопросы практического применения удобрений, в том числе жидких азотных удобрений, специфика их внесения и преимущества перед твердыми, сухими видами удобрений.

Кемеровский агроцентр создан по поручению губернатора Амана Тулеева на базе КАО «Азот» — одном из крупнейших за Уралом предприятий-производителей азотных удобрений. Центр призван помочь аграриям Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай в выборе подходящих для каждого региона и вида почв удобрений, а также обеспечить их своевременное внесение.

Вместе с хозяйствами агроцентр будет заниматься анализом почвы сибирского региона, проработкой тех видов удобрений, которые необходимы для выращиваемых сельхозкультур, с учетом севооборота каждого хозяйства.

«Именно такой адресный подход, фактически, точечное земледелие, позволит гарантированно добиваться лучших результатов при любых отклонениях в погоде, превратить сельское хозяйство в прибыльный вид деятельности. Мы создаем ту среду, которая позволяет развиваться совместно и сельскому хозяйству, и компаниям, которые будут заниматься производством сельхозтехники в Кузбассе, и, конечно же, производителям минеральных удобрений», — отметил гендиректор КАО «Азот» Игорь Безух.

Начальник областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дмитрий Иноземцев отметил выступления практикующих агрономов и выразил надежду, что «Азот» пойдет навстречу нашим кузбасским аграриям в вопросе приобретения жидких удобрений. «То есть, сегодня, в непростых условиях экономики, было бы приемлемо работать на выгодных для селян Кемеровской области условиях», — сказал руководитель ведомства.

В настоящее время «Азот» дополнительно приобрел пять агрегатов для внесения жидкого аммиака в почву. Благодаря новой технике предприятие сможет оказывать хозяйствам региона услуги по внесению жидких азотных удобрений, снимет дополнительную нагрузку на аграриев, избавив их от необходимости приобретать свою технику. Важно, что весь комплекс услуг по внесению жидких азотных удобрений с повышенным содержанием азота в своем составе будет дешевле, чем использование традиционных сухих удобрений.

Напомним, «Азот» весной и осенью 2016 года успешно провел полевые испытания жидких азотных удобрений на посевных площадях ООО «Ваганово» в Промышленновском районе. Внесение таких удобрений показало рост урожайности и стойкость культур к неблагоприятным климатическим условиям.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.