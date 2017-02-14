  • Февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

    • В Кузбассе начал работу Кемеровский агроцентр

    14 Февраль 2017 / Все новости

    просмотров: 62

    О старте проекта по созданию  уникальной организации, разрабатывающей удобрения для сельского хозяйства всей Сибири, стало известно на практическом семинаре «Развитие инновационных технологий в системе питания сельскохозяйственных культур» в Кемерове.

    В семинаре приняли участие более 200 человек, это представители областной администрации и администраций сельских районов, аграрии и фермеры, деятели науки и ведущие специалисты в области сельского хозяйства и химической промышленности из разных регионов Сибирского федерального округа.

    Аграрии и ученые обсуждали вопросы практического применения удобрений, в том числе жидких азотных удобрений, специфика их внесения и преимущества перед твердыми, сухими видами удобрений.

    Кемеровский агроцентр создан по поручению губернатора Амана Тулеева на базе КАО «Азот» —  одном из крупнейших за Уралом предприятий-производителей азотных удобрений. Центр призван помочь аграриям Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай в выборе подходящих для каждого региона и вида почв удобрений, а также обеспечить их своевременное внесение.

    Вместе с хозяйствами агроцентр будет заниматься анализом почвы сибирского региона, проработкой тех видов удобрений, которые необходимы для выращиваемых сельхозкультур, с учетом севооборота каждого хозяйства.

    «Именно такой адресный подход, фактически, точечное земледелие, позволит гарантированно добиваться лучших результатов при любых отклонениях в погоде, превратить сельское хозяйство в прибыльный вид деятельности. Мы создаем ту среду, которая позволяет развиваться совместно и сельскому хозяйству, и компаниям, которые будут заниматься производством сельхозтехники в Кузбассе, и, конечно же, производителям минеральных удобрений», — отметил гендиректор КАО «Азот» Игорь Безух.

    Начальник областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дмитрий Иноземцев отметил выступления практикующих агрономов и выразил надежду, что «Азот» пойдет навстречу нашим кузбасским аграриям в вопросе приобретения жидких удобрений. «То есть, сегодня, в непростых условиях экономики, было бы приемлемо работать на выгодных для селян Кемеровской области условиях», — сказал руководитель ведомства.

    В настоящее время «Азот» дополнительно приобрел пять агрегатов для внесения жидкого аммиака в почву. Благодаря новой технике предприятие сможет оказывать хозяйствам региона услуги по внесению жидких азотных удобрений, снимет дополнительную нагрузку на аграриев, избавив их от необходимости приобретать свою технику. Важно, что весь комплекс услуг по внесению жидких азотных удобрений с повышенным содержанием азота в своем составе будет дешевле, чем использование традиционных сухих удобрений.

    Напомним, «Азот» весной и осенью 2016 года успешно провел полевые испытания жидких азотных удобрений на посевных площадях ООО «Ваганово» в Промышленновском районе. Внесение таких удобрений показало рост урожайности и стойкость культур к неблагоприятным климатическим условиям.

    agrotsentr-udobreniya-1024x649

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Учебный центр «Стратегия» обучает рабочим профессиям, ОТ, ПБ, ПТМ, ДОПОГ и др., повышение квалификации. Тел.: (3843) 77-66-67, (3846) 620-200. Зарабатывай! Купим вашу макулатуру по 4 руб./кг. Тел.: 78-51-42. Требуются лицензированные охранники. Тел.: (3843) 72-12-80. Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00. Теплицы, беседки, курятники. Тел.: 8-951-179-8526. Требуются: повара, кассиры, изготовители, кухонные. Тел.: 8-923-471-5088. Требуются токари 5-6 разрядов (график 5/2, зарплата от 25 000 руб.). Тел.: 79-16-01. Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13. Требуется помощник предпринимателя (до 63 тыс. руб.). Тел.: 8-983-252-1111. Требуются водители автомобилей КамАЗ (зарплата высокая). Обращаться по тел.: (3843) 32-29-16, 8-913-138-8508. Требуются: электросварщики, монтажники, газорезчики, термисты, ИТР. Тел.: 8-905-947-5752. Обучаем и трудоустраиваем охранников. Тел.: 71-18-62. Разрезу «Бунгурский-Северный» требуются водители а/м БелАЗ-7555, КамАЗ-6520, топливозаправщика, машинисты погрузчика, автогрейдера, насосных установок, автоэлектрик, моторист, электрослесарь, начальник ЭРМУ, электромеханик. Тел.: (3843) 993-746. Организации для работы в командировке требуются электромонтажники 4-6 разрядов (з/п от 50 000 руб.), инженер ПТО. Тел.: 8-965-974-5131. Требуются: автокрановщики, инженеры ПТО, мастера, прорабы (вахта). Тел.: 8-913-436-6653. Организации требуются кладовщик, грузчик-водитель вилочного погрузчика. Тел.: 8-909-513-3959. Требуются сварщики. Тел.: 900-242. Требуется швея-закройщица (мягкая мебель). Тел.: 8-913-316-8677. Требуется водитель автобуса. Тел.: 45-66-79.   Рекламодателям