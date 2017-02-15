Хэнд-мэйд по-крупному (сюжет)

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Житель Новокузнецка открыл в своём гараже настоящий сборочный цех. Конвейера пока нет, но мастер всерьёз подумывает о массовом производстве.

Самодельный квадроцикл с примесью японских кровей. Рождению этого аппарата помогли своими органами разбитый в аварии «Ниссан», старенькие «Тойота» и вазовская «девятка». Всё остальное либо куплено в магазине автозапчастей, либо сделано своими руками.

Механик, сварщик, конструктор и дизайнер в одном лице. Теперь уже и герой репортажей. А в ближайшем будущем Ивану предстоит попробовать себя ещё в одной новой ипостаси – в пятницу он станет гостем программы «Самое время. Утро» на «10 канале». И наверняка, расскажет, а может, и покажет ещё много интересного!..