Вниманию водителей: скорость ограничили! (комментарий)

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Поспешишь, денег не сэкономишь. На Заводском шоссе в Новокузнецке появился новый знак, который ограничивает скорость на отрезке от 14-го дома по этой улице до поворота на Пойменное шоссе.

Также теперь здесь есть и нестационарный прибор для фиксации этой самой скорости. А штраф в зависимости от превышения составляет, напомним, от 500 до 5 тысяч рублей. Нововведение связано с большим количеством дорожных аварий на этом участке…