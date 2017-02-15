Добыча растет!

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За январь 2017 года Кузбасс добыл 18,7 млн тонн угля — на 6,3% больше, чем в январе 2016-го.

Как сообщает областной департамент угольной промышленности, доля энергетических марок в общем объеме составила 13,3 млн тонн (прирост к январю 2016 года 3,9%), коксующихся — 5,4 млн тонн (прирост 12,5%).

При этом горняки добыли открытым способом 12,1 млн тонн угля (прирост 10%), подземным способом — 6,6 млн тонн (на уровне января 2016-го).

С приростом к январю прошлого года сработали ОАО «СУЭК-Кузбасс» (плюс 0,6 млн тонн), ООО «Разрез Кийзасский» и Новокузнецкая площадка ООО «Распадская угольная компания» (плюс 0,3 млн тонн — у каждого).

Предприятия отрасли переработали 13,5 млн тонн (плюс 8,9%), в том числе 5,6 млн тонн коксующихся марок. Доля перерабатываемого угля от объема добычи выросла до 72,1% (в январе прошлого года она составляла 70,4%).

Отгрузка превысила 17 млн тонн (прирост 1,6 млн тонн), доля экспорта в ней составляет 11,4 млн тонн или 67% от общего объёма.

Остатки угля на складах и в бункерах обогатительных фабрик, на промежуточных и прирельсовых складах сократились за январь на 10,2 % — до 12,5 млн тонн.

Снизили остатки «СУЭК-Кузбасс» (минус 626 тыс. тонн), «Сибуглемет» (минус 260 тыс. тонн), СДС (минус 209 тыс. тонн).

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.