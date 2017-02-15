Новый туристический маршрут — «Усадьба Пашково»

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Любителей агротуризма со всего мира приглашают посетить ферму в селе Пашково Яшкинского района.

Как сообщили в пресс-службе муниципального образования, Яшкинский район имеет большой туристический потенциал. Здесь каждое село богато историей, традициями, национальным колоритом. А музей-заповедник «Томская писаница» известен далеко за пределами региона. Недавно сделали первые шаги по развитию агротуризма – организовали туристический маршрут в направлении села Пашково, где фермер Денис Петроченко занимается выращиванием грибов вешенок.

Денису предложили стать первопроходцем в яшкинском агротуризме: показать туристам теплицу, свое фермерское хозяйство, цех переработки, угостить своей продукцией. Подключились к этому и работники культуры. В сельском ДК оформлена русская горница, подготовлена культурно-развлекательная программа.

Агротур называется «Усадьба Пашково». Здесь недавно побывали с экскурсией граждане из Китая. Запланировано ещё несколько экскурсий, ближайшая – на Масленицу, которую в селе традиционно отмечают широко. В «Усадьбе Пашково» туристам предлагают покататься на санях, устроить фотосет с домашними животными, посмотреть, как зимой растут грибы и отведать исконно русские деликатесы. Летом Денис планирует возить туристов и на свою пасеку. Также есть идея отремонтировать пустующее помещение и организовывать не просто однодневные туры, а полноценный семейный отпуск в деревне.

«Первые туристы попали ко мне, можно сказать, случайно. Просто им было интересно посмотреть, как и чем живут люди в русской глубинке. Оказалось, что на моей ферме есть, что показать и чем удивить. А городские жители готовы ехать в село за свежим воздухом, необычным отдыхом и новыми впечатлениями. Мы дали объявление, группа желающих побывать в Пашкове набралась довольно быстро. И вот на выходных я вновь жду гостей, разрабатываю программу. Было бы неплохо, если бы агротуризм в нашем районе получил развитие, нашлись бы еще фермеры, готовые пригласить к себе туристов», — подчеркнул Денис Пашков.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.