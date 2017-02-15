Воровать и грабить стали меньше

просмотров: 70

За последние пять лет в Кузбассе общее количество преступлений сократилось почти на 9 тысяч. По данным Кемеровостата, в целом, в 2011 году зарегистрировано 67 тыс. 369 преступлений, а в 2016 году – 58 тыс. 414.

Значительно сократилось количество таких преступлений как кража (в 2016 – 22 тыс. 934, в 2011 – 29 тыс. 985), грабеж (в 2016 – 2 тыс. 256, в 2011 – 5 тыс. 829), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (в 2016 – 1 тыс. 92, в 2011 – 1 тыс. 685), убийство и покушение на убийство (в 2016 – 298, в 2011 – 501), нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (в 2016 – 122, в 2011 – 193).

Как отметили в ГУ МВД России по Кемеровской области, большую эффективность в борьбе с преступностью показали единые дни профилактики. Еженедельно полицейские совместно с народными дружинниками и другими представителями общественности работают на территории жилого сектора для пресечения фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции, оружия и наркотиков, предотвращения преступлений против личности, жизни и здоровья граждан.

С 2015 года в рамках единых дней профилактики изъято более 170 тонн алкоголя, свыше 97 кг наркотиков, задержано 8 тыс. 500 лиц, представляющих оперативный интерес, в том числе 426, находящихся в федеральном розыске. К охране общественного порядка сотрудники полиции привлекли 81 народную дружину, четыре общественные объединения правоохранительной направленности и 60 тыс. частных охранников.

Кроме того, в территориях со сложной криминальной ситуацией проведена оперативно-профилактическая операция «Антикриминал». Реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся кражами и угонами автотранспорта. За пять лет к уголовной ответственности за кражи привлечено 1,5 тыс. лиц, за угоны — 3,6 тыс. лиц.

Только в 2016 году в Кузбассе сотрудники полиции отстранили от управления транспортом свыше 17,5 тыс. водителей в состоянии опьянения. За нарушение правил дорожного движения органами внутренних дел возбуждено 2 тыс. 600 уголовных дел. По сравнению с 2015 годом в прошлом году на 97 человек сократилось число погибших в ДТП граждан. В целом, в 2016 году зарегистрировано 3 тыс. 54 ДТП, что на 5,5 % меньше, чем в 2015 году.

По итогам 2016 года полиция Кузбасса заняла восьмую позицию в РФ по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности, четвертую – по установлению лиц, совершивших преступления, в том числе имущественного характера. Второе место – по розыску лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов. В целом, по результатам работы органов внутренних дел страны в 2016 году ГУ МВД России по Кемеровской области вошло в десятку лучших.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.