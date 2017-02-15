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    • Отметили годовщину вывода войск из Афганистана

    15 Февраль 2017 / Все новости

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    В Кузбассе отмечают 28 годовщину вывода советских войск из Афганистана. Процесс вывода армии продолжался 5 месяцев.  И именно 15 февраля 1989 года, по официальной версии, последний военнослужащий покинул территорию этой республики…

    В Новокузнецке, по давней традиции, один из самых масштабных митингов провели в Новоильинском районе на Аллее памяти. В той войне участие приняли 1,5 тысячи новокузнечан,  33 из них погибли. Сегодня к БТРу пришли их родные, близкие и сослуживцы.

    Равиль Сагидулин, ветеран боевых действий в Афганистане: «Ну не забывается, конечно! Наоборот, всё больше и больше, как будто… меня даже тянет туда! Знаете, оттуда, вроде и вернулся, а находишься там. Я вот смотрел один фильм – про Великую Отечественную войну. Там один «афганец» сыграл песню на гитаре, подошёл к ветеранам, поздравил их и сказал: «Я тоже, дед, воевал, но я не почувствовал вкуса победы!»  Меня слишком это затронуло. Я думаю, что многие «афганцы» так думают».

    В Прокопьевске прошел XVII ежегодный городской фестиваль солдатской песни «Пусть память говорит». В нем приняли участие исполнители военно-патриотических песен разных возрастов. В составе жюри – представители  прокопьевского городского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», управления по культуре администрации, преподаватели Прокопьевского колледжа искусств. По результатам выступлений определены лидеры в номинациях «Золотой голос фестиваля», «Лучшая песня фестиваля», «Лучшее исполнение», «Надежда Фестиваля» и «Открытие фестиваля».

    В Киселевске горожане и воины-интернационалисты возложили цветы к памятнику солдат, погибших в локальных войнах (на фото). Во время боевых действий в Афганистане погибли пятеро киселевчан.

    В школах Мариинского района проводятся памятные мероприятия. Например, в школе №1 состоялся урок памяти «Солдат войны не выбирает», в Малопесчанской школе, общеобразовательной школе-интернате психолого-педагогической поддержки и Красноорловской школе — классные часы «А память сердце бережёт», в детском доме №1 — воспитательное мероприятие «России верные сыны».

    Жители Промышленновского района собрались на митинге, почтили минутой молчания память погибших соотечественников, возложили цветы к мемориалу. Также были организованы соревнования по мини-футболу, посвященные памяти воина-афганца Николая Троненко.

    В Полысаеве прошел митинг на площади у часовни Покрова Божией Матери. В городе проживает более 300 участников войны в Афганистане и других «горячих точках».

    В Юрге представители администрации, участники локальных войн, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, члены детско-юношеских военно-патриотических объединений города почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу памяти «Черный тюльпан».

    В Таштаголе кузбассовцы собрались у Монумента боевой славы в память о таштагольцах, погибших в локальных войнах и «горячих точках». На монументе размещены имена семи таштагольцев, служивших в Афганистане, и семи жителей района, служивших в Чечне и Таджикистане. Как сообщил глава Владимир Макута, в ближайшее время на монументе появится ещё одна памятная табличка с именем Сергея Турова, который погиб в Чечне в 1996 году.

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    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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