Накормить косуль, кабанов и маралов готовы

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Сено, зерно, соль и корнеплоды заготовлены в Кузбассе для подкормки косуль, кабанов и маралов.

По поручению губернатора Амана Тулеева его заместители Елена Жидкова и Алексей Кожевин побывали в заказнике «Раздольный», расположенном в Юргинском и Топкинском районах, где ознакомились с работой областного департамента охраны объектов животного мира.

Начальник департамента Павел Степанов отчитался, как в регионе ведутся учет и охрана животных, отметив, что ежегодно дикие копытные животные нуждаются в подкормке в связи с продолжительной морозной зимой, с устойчивым снежным покровом.

Подкормка проводится с деревянных кормушек на «зимних стоянках» так, чтобы животным не приходилось удаляться дальше, чем на 1 км, от мест, где они укрываются. При систематической подкормке в удачно выбранных местах животные хорошо осваивают искусственные «столовые» и надолго их запоминают. В кормушки выкладывается сено, развешиваются веники. Здесь же в корытца засыпается зерно, овес, для кабанов выкладывают еще и корнеплоды. Период подкормки продлится до конца марта.

Немаловажную роль для косули, лося и марала играет также минеральная подкормка. Солонцы располагаются у каждой кормушки, но могут находиться отдельно, так как животные посещают их весь год, а не только зимой.

В 2017 году объем подкормки, заготовленной департаментом для госзаказников и общедоступных охотничьих угодий, составил 39 тонн сена, 26,3 тонн овса и 9 тонн соли.

Охотопользователи заготовили для подкормки 851 тонну сена, 190 тонн зерна, 636 тонн зерноотходов, 12 тонн корнеплодов, 35,7 тыс. веников и 104 тонны соли.

Зима 2016—2017 годов, сопровождающаяся обильными снегопадами, отрицательно сказывается на зимовке. Животным тяжело передвигаться в глубоком снегу. Этим пользуются браконьеры, особенно снегоходчики. Только в январе 2017 года выявлена незаконная добыча 18 косуль и одного лося. Материалы переданы в полицию, возбуждено шесть уголовных дел.

«Необходимо участие сотрудников полиции и Росгвардии, чтобы поставить заслон браконьерству, — сказал начальник департамента. — Объединение усилий с правоохранителями и территориями позволит досматривать транспорт, на котором могут вывозить незаконно добытых животных».

Заместители губернатора поддержали это предложение, добавив, что, нужно также обеспечить регистрацию всех снегоходов. Этим должны заняться органы Гостехнадзора при содействии муниципалитетов.

«В селах и деревнях все жители, в том числе и работники администрации, знают, у кого в наличии есть снегоходная техника и есть ли на ней госномера. Поэтому территории в силах помочь гостехнадзору выявить незарегистрированный транспорт», — отметил Алексей Кожевин.

Важнейшая задача — работа с населением по искоренению фактов беспривязного содержания собак, которые сбиваются в стаи вместе с бродячими и наносят вред диким животным. Нерадивых владельцев необходимо штрафовать. Плюс надо проводить отлов бродячих собак и передавать их в питомники, добавили участники выездного совещания.

ДЛЯ СПРАВКИ. По данным ежегодного учета, в Кузбассе обитают 2 тыс. 747 медведей, 6 тыс. 599 косуль, 771 марал, 4 тыс. 784 лося, 1 тыс. 114 кабана, 35 тыс. 475 зайцев-беляков, 14 тыс. 95 соболей, 17 тыс. 524 бобра, 4 тыс. 499 лисиц, 10 тыс. 670 барсуков.

В 2017 году департамент начал учет охотничьих ресурсов с января и продолжит до конца февраля.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.