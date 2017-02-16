Вероятность большого разлива весной — 70% (сюжет)

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Первый в этом году большой штаб по подготовке к паводку прошел в Новокузнецке. Он создан по поручению губернатора Амана Тулеева. Рекордное количество выпавшего снега и неблагоприятные прогнозы ставят перед городскими службами серьёзные задачи. Чтобы свести к минимуму риски чрезвычайных ситуаций, в ближайшие месяцы всем предстоит немало работы, которая, впрочем, уже началась.

Шансов, что благоприятный сценарий минувшей весны повторится в этом году, не много. По предварительному прогнозу МЧС, 70% вероятности за то, что в этом году паводок в Кемеровской области развернется по схеме чрезвычайной ситуации. Поэтому готовятся все. Проверяют мосты, дамбы и шандоры, чистят дренажные колодцы, малые реки и отводные канавы, которые жители с завидным постоянством засыпают разным мусором и золой.