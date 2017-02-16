Уборка снега — подготовка к паводку

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Несмотря на морозную погоду, к областной акции по борьбе со снегом накануне подключились 8,5 тыс. человек. 200 тысяч кубометров снега вывезли на отвалы только из трёх районов Новокузнецка. Так город готовится к грядущему паводку. В центре внимания коммунальщиков улицы, где отсутствуют ливневые канализации, а также занижен уровень проезжей части.

Если сейчас оставить снег, как есть, с первым же серьёзным потеплением эти участки могут превратиться в бурные реки, переплывать через которые придётся как транспорту, так и пешеходам. Убирают снег и на центральных улицах, и в частном секторе.

В литературно-мемориальном музее имени Достоевского от снега очистили кровлю одного из зданий. Того самого, под номером 40, в котором жил классик во время своих визитов в Кузнецк в 1857 году. Напомним, в общей сложности Федор Достоевский пробыл в городе 22 дня и обвенчался со своей первой женой Марией Исаевой. Ровно 160 лет назад.

Бревенчатый дом, построенный еще в 1-й половине 19 века является памятником истории и культуры федерального значения. Будучи яркой достопримечательностью области, он включен в «Золотое кольцо Кузбасса». Постоянная экспозиция в доме рассказывает о кузнецком периоде в жизни писателя.

Субботники по очистке от снега на территории музея проходят регулярно. А вот кровлю за эту зиму чистят впервые. Силами своих работников управились за 3 дня. Еще одно здание музея, где находится его администрация и временные экспозиции, тоже нуждается в очистке кровли. Но самостоятельно делать это рискованно.

Татьяна Муратова, сотрудник литературно-мемориального музея имени Ф.М. Достоевского: «Сложность в том, что в 29-м доме крыша очень хрупкая, шиферная. Возможно, будем вызывать МЧС для того, чтобы очистили с лестницы. Вывозить не будем. Весь этот снег останется на территории музея, так как мы садим цветы, клумбы, поэтому снег нам будет нужен. Да, для распределения по огороду, по саду».