Дети рисуют «Мир вокруг нас»

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Так называется выставка детских рисунков, которая открылась в окнах Новокузнецкого художественного музея. В экспозиции 26 работ. Их авторы – маленькие пациенты онкогематологического отделения Детской больницы № 4. Около месяца готовили ребята картины для выставки. И накануне она открылась не случайно. 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка.

Как отмечают специалисты, только в Новокузнецке ежегодно страшный диагноз ставят 40 — 50 детям. Однако выставка – это не повод для грусти, сожалений и жалости. Таким образом организаторы пытаются привлечь внимание горожан к проблемам детской онкологии, ведь посильную помощь в её решение может внести каждый.