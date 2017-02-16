От минус 30 к 0 градусов!

Уже завтра в пятницу синоптики прогнозируют существенный перепад температуры. В область придет южный циклон. И если на севере днем будет от минус 6 до минус 11 градусов, то на юге Кузбасса потеплеет даже до нуля. Ожидается снег, а при слабо отрицательных температурах мокрый снег. Порывистый ветер, метели. В ночь на субботу придет холодный фронт, столбик термометра немного опустится, а в воскресенье снова потеплеет. И такое переменчивое настроение погоды синоптики обещают и дальше.
Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра: «В принципе, это свойственно для февраля. Идет перестройка природы на весенний период. Март по прогнозам выше нормы, будет теплым: минус 3, минус 6, выше на 3 градуса. Но все равно температура будет то вверх, то вниз, и количество осадков будет выше нормы».
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