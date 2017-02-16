Нулевые билеты в общественном транспорте

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В Новокузнецке считают пассажиров-льготников. В муниципальном транспорте каждому льготнику дают билет с порядковым номером и нулевой стоимостью. В городском управлении по транспорту намерены посчитать, сколько пассажиров сейчас ездят бесплатно на законных основаниях.

По данным чиновников, около половины новокузнечан имеют различные льготы. Третья часть всех пассажиров – пенсионеры, 12% – ветераны труда, 7,5% – инвалиды. Это цифры предыдущих исследований.

Как часто и в какое время суток льготники сейчас ездят на муниципальном транспорте, и предстоит узнать. Исследование продлится до 12 марта. Его данные будут использоваться при планировании перевозок.

Юрий Зяблицкий, заместитель директора по организации пассажирских перевозок УТИС: «Мы сегодня находимся в сложной финансовой ситуации, поэтому планируем утром автобусы большой вместимости, днем – в межпиковое время – малой и средней. Вечером, когда потребность снижается, также автобусы малой вместимости. Для того, чтобы знать пассажиропоток… сколько платных пассажиров, мы и так знаем, а сколько бесплатных, мы с помощью нулевых билетов и определим».