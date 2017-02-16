Общее дело: довезти уголь до потребителя

просмотров: 51

Вопросы оперативной отгрузки и доставки кузбасского угля обсудили в областной администрации.

В совещании, посвященном результатам совместной работы угольщиков и железнодорожников в 2016 году и планам на 2017-й, приняли участие и.о. заместителя губернатора Евгений Хлебунов, замгубернатора Екатерина Кутылкина, замначальника Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Сергей Макаренко, представители угольных и операторских компаний, топ-менеджеры по поставкам.

Евгений Хлебунов напомнил, что в 2016 году угольщики выдали на–гора 227,4 млн тонн угля (на 11,6 млн тонн или 5,4% больше, чем в 2015 году). Переработано и обогащено 70% добытого угля – 159,8 млн тонн. Потребителям поставлено свыше 188,9 млн тонн угля. Из них 124,5 млн тонн (66%) отправлено на экспорт (+ 8,6 млн тонн к 2015 году). Металлурги и коксохимики России получили в 2016 году 31,9 млн тонн, на электростанции отгружено 23,9 млн тонн, ЖКХ и населению – почти 4 млн тонн.

Среднесуточная отгрузка по году составила 8229 полувагонов, что на 162 вагона больше уровня 2015 года. Однако, наряду с высокими достижениями в добыче и отгрузке, остатки угля (на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик) по региону за 2016 год выросли на 3,7 млн тонн – до 13,9 млн тонн. При этом на начало ноября остатки достигали 15,4 млн тонн, что почти перекрывает максимальную емкость складов.

«Прирельсовые склады были полностью заполнены. Поэтому угольщики были вынуждены складировать уголь на промежуточных складах. А это дополнительные расходы на их содержание, дополнительная перевалка, при которой уголь переизмельчается, частично переходит в другой класс крупности и стоимость свою теряет. Вопрос сокращения остатков находится на постоянном контроле в администрации области», — подчеркнул Е. Хлебунов.

В год 70-летия Дня шахтера угольщики не сбавляют темпов. В 2017 году начал работу разрез «Трудармейский Южный» (Прокопьевский район, производственная мощность 1,5 млн тонн). Кроме того, до конца года пустят в эксплуатацию две шахты – им. Тихова (Ленинск-Кузнецкий район, мощность 2,3 млн тонн) и «Увальную» (Новокузнецкий район, мощность первой очереди — 2,5 млн тонн угля).

«С учетом действующих и новых предприятий стоит задача добыть в этом году не менее 230 млн тонн», — отметил и.о. заместителя губернатора. — В январе 2017 года уже добыто 18,7 млн тонн «черного золота». Прирост к январю 2016 года составил 6,3% или 1,1 млн тонн. Переработано 13,5 млн тонн угля. Потребителям поставлено свыше 17 млн тонн угля (+ 1,6 млн к 2016 году). Выросла доля экспорта – до 11,4 млн тонн (67% от общего объема). Остатки угля снизились за январь на 1,4 млн тонн до 12,5 млн тонн (на 10,2%).

Подробнее на результатах отгрузки остановилась Екатерина Кутылкина. Она сообщила, что за 2016 год в Кузбассе было погружено 3 011 814 вагонов угля. По результатам проведенного в октябре 2016 года расширенного совещания под председательством Амана Тулеева с руководителями РЖД, угольных предприятий и операторских компаний, значительно увеличились объемы отгрузки угля. Совместными усилиями был преодолен барьер месячной погрузки угля в 17 млн тонн (в октябре 2016 года угольщики погрузили 18,4 млн тонн, в ноябре – 18,5 млн тонн, в декабре – 19,2 млн тонн). Такой же повышенный темп погрузки угля сохраняется и в 2017 году. За январь отгружено 19 млн тонн, при этом прирост к январю 2016 года составил 2,1 млн тонн или 112,4%. Соответственно в январе 2017 года ежесуточно грузилось по 8 713 вагонов угля или на 898 вагонов больше уровня января 2016 года. В феврале железнодорожники поставили высокий план погрузки угля в объёме 9 015 вагонов в сутки, при этом его выполнение за 15 дней февраля составляет 8 933 вагонов в сутки, что выше достигнутых уровней ежесуточной погрузки прошлого года на 109,7%.

Для решения задач по увеличению объемов погрузки угля и сокращению сроков оборота вагонов на подъездных путях угольные предприятия разработали мероприятия по модернизации промышленной транспортной инфраструктуры на период до 2020 года.

2 млрд рублей инвестиций в развитие производственной базы и транспортной инфраструктуры только в 2017 году позволят дополнительно отгрузить более 2 млн тонн угля. В свою очередь, железнодорожники РЖД только в 2016 году направили 2,6 млрд рублей на выполнение мероприятий по модернизации и развитию путевого хозяйства, устройств контактной сети, сигнализации, обновлению парка локомотивов. В 2017 году планируется выделить 4,7 млрд рублей. В частности, завершается строительство железнодорожного тоннеля на 106-107 км участка Артышта-Междуреченск Средне-Сибирского хода (перегон Курегеш – Карлык), строительство которого началось еще в 2012 году (общая стоимость объекта 7 млрд рублей). На завершение строительства тоннеля в 2017 году железнодорожники запланировали направить более 1 млрд рублей. С открытием движения поезда будут следовать со скоростью до 100 км/час (сейчас ограничение скорости для поездов в 40 км/час), что позволит значительно сократить время следования поездов и повысить пропускную способность этой железнодорожной линии.

Также на совещании речь шла о снижении простоев подвижного состава на подъездных путях грузоотправителей и грузополучателей. Хлебунов сообщил, что департаментом угольной промышленности совместно с Западно-Сибирской железной дорогой проводится контроль подвижного состава с неоправданно длительными сроками простоев под погрузочно-разгрузочными работами. Так, за период с октября 2016 по январь 2017 года выявлен простой свыше шести суток по 9777 полувагонам. Со всеми компаниями проведена работа по устранению причин сверхнормативных простоев подвижного состава. Среди основных — негодность полувагонов под грузовые операции по техническим причинам, очистка полувагонов и путевого хозяйства от снега и др.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.