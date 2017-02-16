Для стимулирования экологической ответственности

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Участники областного семинара обсудили ход работы над рейтингом экологической ответственности горнодобывающих компаний.

Семинар прошел в Кемерове, в Кузбасском технопарке. Он организован областным департаментом природных ресурсов и экологии вместе с Проектом программы развития ООН/ ГЭФ/ Минприроды России и Всемирным фондом дикой природы (WWF). В мероприятии участвовали ученые, представители угольных территорий Кузбасса и 25 угольных компаний, общественники, журналисты.

Как отметил начальник областного департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, администрация области и федеральные власти все большее внимание уделяю вопросам экологии и сохранения биологического разнообразия. Ученые и угольщики Кузбасса трудятся в этом направлении не первый год и добились значительных успехов.

Рейтинг составляется по поручению президента России и призван стать еще одним механизмом побуждения угольных компаний работать над улучшением экологии в регионах. Рейтинговая оценка предложена WWF вместе с проектом ПРООН/ ГЭФ/ Минприроды России.

Специалисты фонда и проекта разработали методику оценки, затрагивающую три уровня работы шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Это экологический менеджмент, охрана окружающей среды и публичная открытость компаний.

Руководитель отдела экологических программ ТЭК WWF-Russia Алексей Книжников рассказал о методических подходах, включающих такие вопросы как «Наличие программы по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия компании», «Отношение площади загрязненных/ отработанных нарушенных земель на конец года к началу года», «Удельные валовые выбросы парниковых газов». Компании должны предоставить информацию по тому или иному критерию в публичном пространстве, тогда данные будут засчитаны.

Сначала методика была апробирована на предприятиях нефтегазового комплекса. Такая оценка проводится уже второй год и хорошо зарекомендовала себя.

Для горняков методика проходит общественное обсуждение и будет утверждена в марте 2017 года. Сам рейтинг будет готов в течение этого года.

Участникам семинара был представлен предварительный рейтинг, учитывающий исключительно ту информацию, которая опубликована на сайте компаний. Компании угледобывающего комплекса оказались, в подавляющем большинстве, закрытыми и не афишировали свои показатели экологической деятельности, в связи с чем резко пока теряют позиции, по мнению авторов рейтинга. Представленная методика вызвала интерес у зала, было много вопросов и критических замечаний по целесообразности обнародования информации.

Авторы рейтинга подчеркнули, что информационная открытость – дело добровольное и участие в рейтинге необязательно. Тем не менее, эта информация демонстрирует степень открытости горного производства, повышения экологической ответственности и стремления руководства компаний выходить на высокий уровень культуры производства.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.