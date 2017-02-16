Таштагольский район на 100% застраховал муниципальное имущество

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По поручению губернатора Амана Тулеева, прозвучавшему на февральском видеоселекторе, главы территорий должны застраховать всё муниципальное имущество до 30 марта.

Также до конца марта застраховать недвижимость и свое имущество от затопления могут все кузбассовцы.

Таштагольский район первым в Кузбассе застраховал муниципальное имущество на 100%. Как сообщает пресс-служба администрации района, застраховано 33 моста, семь школ, четыре детсада, школа искусств и здание администрации Усть-Кабырзинского поселения. В случае половодья страховая компания возместит ущерб до 75,6 млн рублей.

Всего в зону вероятного подтопления в районе попадает 13 населённых пунктов, а кратковременно отрезанными от «большой земли» могут оказаться ещё 23 посёлка.

В зоне подтопления расположены 399 домов на 540 квартир, в них проживает 2121 человек. Из них около 200 относятся к льготным категориям граждан. В прошлые годы они были централизовано снабжены тревожными рюкзаками. Сейчас соцработники проверяют наличие и комплектность рюкзаков, проводят беседы и инструктажи о действиях в случае наводнения, раздают памятки.

Также разъяснительную работу ведут работники органов местной власти – каждому жителю сообщается место, куда он и его домашние животные могут быть эвакуированы, где можно застраховать имущество. В 2016 году было застраховано более 60% недвижимости в зоне подтопления.

Районные службы ГО и ЧС начали проверку готовности аварийных отрядов, мест временного проживания эвакуируемого населения, мест для эвакуации скота с подворий.

В паводковый период может быть задействовано до 1 тыс. 50 человек, 112 единиц автотехники, 112 единиц инженерной и специальной техники, 32 плавсредства и вертолёт.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.