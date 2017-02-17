На повестке: улучшить качество дорог (сюжет)

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Крупное совещание, посвященное перспективам дорожного строительства в регионах, прошло в Кузбассе. В Таштаголе собрались руководители Федерального дорожного агентства, управления автомобильных дорог «Сибирь», представители регионов, строительного контроля, подрядных организаций, ГИБДД. Главная цель – повышение качества дорог.

По оценке Росавтодора, на сегодняшний день в стране нормативам отвечают 70% федеральных автодорог. В планах на ближайшее будущее поднять эту планку до 85%. Специалисты отметили хорошее качество дорог в Кузбассе и успешное освоение областью выделяемых из госбюджета субсидий. Федерация на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» агломерациям выделяет средства. В Кузбассе это Кемерово и Новокузнецк. В 2017 году они должны получить более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

В Кемеровской области 20 тысяч км автодорог. При этом лишь 500 километров – это дороги федерального значения. То есть непропорционально мало. Но в перспективе эта цифра может увеличиться за счёт изменения статуса местных автотрасс. По мере приведения к нормативам всё большего процента своих дорог, Федеральное агентство сможет направлять в регионы больше средств именно на эти цели.

В Кузбассе давно говорят о необходимости федеральной автодороги Таштагол-Абакан. Специалисты Автодора заявили о готовности обращать на подобные проекты более пристальное внимание при соблюдении субъектами необходимых требований. На повестке дня и строительство дороги в объезд областного центра. Кемерово – один из немногих среди крупных городов за Уралом, является транзитным.

Дорогу в обход Кемерова называют стратегическим проектом, Кузбасс рассчитывает на поддержку методологическую и финансовую. Решения требуют и другие дорожные вопросы, например, проект Томск-Тайга, в котором затронуты межрегиональные интересы. Есть нужда в участке дороги Новосибирск-Мариинск-Томск… Планов и задач много.

В первую очередь это гордость Кузбасса – автобан – два участка сданы, а в ближайшем будущем кузбасские власти планируют завершить строительство автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Напомним, дорога стратегическая, вдоль нее проживают около 85 % населения. Еще одна гордость – долгожданная дорога в объезд поселка Каз, открытая в прошлом году. Благодаря чему путь к горнолыжному курорту стал комфортнее и быстрее. Между тем, специфика угольного региона накладывает и негативный отпечаток на развитие и поддержание дорожной инфраструктуры. Частая проблема – трассы раньше срока теряют свой ресурс. Дороги разрушают машины с углём, часто отправляющиеся в рейс с перегрузом. Ресурсов контролирующих организаций для отслеживания всех перемещений не хватает. Выход специалисты Автодора видят во внедрении систем автоматического измерения массогабаритных показателей транспорта. И главное, что подчеркнули на встрече, несмотря на сложные экономические условия, федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» будет реализовываться и дальше.