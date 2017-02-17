Спартакиада школьников прошла в Абагуре Лесном (сюжет)

Годовщину вывода войск из Афганистана, которую в стране отметили 15 февраля, в поселке Абагур Лесной ознаменовали спортивным праздником для школьников. Местное патриотическое объединение «Тимуровцы» пригласило ребят испытать себя на силу и ловкость.
Свою команду объединение выставило и на соревнования. Конкуренцию составляют ребята-волейболисты и сборная поселковой школы. Возраст участников – от 6 до 14 лет.
Кроме отжиманий, ребята состязались в челночном беге, прыжках, качали пресс, соревновались в эстафете. Болели за них целыми семьями.
Азарт, царящий среди болельщиков и команд, – знак того, что физкультуру в поселке любят. Отремонтированный пару лет назад спортзал принимает всех желающих до 11 часов вечера.
Из личных успехов каждого школьника сложится общий результат. Команд всего 3, так что без наград никто не останется. Медали уже ждут призеров.
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