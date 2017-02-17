Приставы взыскивают долги (комментарий)

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Количество должников за коммунальные услуги увеличилось. У судебных приставов в нашем регионе с начала года число исполнительных производств выросло на 3 тысячи. И сейчас в списке злостных неплательщиков 18 тысяч кузбассовцев.

В связи с этим в феврале проводят областную операцию – рейды по должникам. Например, за вторник в Заводском районе Новокузнецка приставы прошли более 100 адресов, составили 14 арестов имущества, взыскали 60 тысяч рублей.

Анна Покровская, заместитель главного судебного пристава управления судебных приставов по Кемеровской области: «Мы имеем право накладывать арест, если по исполнительному документу сумма долга от 3-х тысяч рублей. По ЖКХ именно, а также по другой категории исполнительных производств, т.е. если сумма задолженности 3 тысячи и более . Судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника».