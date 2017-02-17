Экорапорт: как воздействовать на нарушителей (сюжет)

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Наказание для тех, кто вредит окружающей среде, должно быть неотвратимым. Даже если речь идет о небольших штрафах. Об этом говорили в администрации Новокузнецка. Там прошло совещание, посвященное экологии.

Общественная экологическая полиция в Новокузнецке действует 4-й год. Выявляет нарушения природоохранного законодательства. Всю информацию передает комитету охраны окружающей среды, в администрацию города и контролирующие органы.

На очередном экорапорте общественники представили список предприятий, которые даже в период неблагоприятных метеоусловий продолжают загрязнять город, не заботясь о снижении вредного воздействия на экологию. Среди нарушителей – организации, незаконно складирующие отходы или сжигающие их в мусорных контейнерах, угольные склады с пунктами пересыпки, которые запыляют окрестные территории.

Нарушителей ждут проверки. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы. Через суд можно добиться и приостановки предприятия на 90 суток. Но насколько действенны бывают первичные меры? Например, штраф в 10 тысяч за сжигание отходов для некоторых нарушителей – пустяк. Дешевле, чем заключать договор на вывоз и утилизацию. Есть, конечно, суммы и серьезнее – от 100 до 250 тысяч. Но даже до штрафов дела удается довести не всегда.

По словам председателя комитета охраны окружающей среды Ирина Савиной, раньше в областном законе об административных правонарушениях была статья, которая позволяла МУНИЦИПАЛИТЕТАМ наказывать нарушителей. Причем немалыми суммами. Но затем ее отменили. И сегодня мер оперативного воздействия у них больше нет.

На заседании предложено создать рабочую группу и выступить с законодательной инициативой к областному Совету народных депутатов, а затем и к коллегам федерального уровня, чтобы принять все меры, которые позволят не просто быстро наказывать тех, кто вредит экологии, но и сделать наказание для них неотвратимым.