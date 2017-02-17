ЭКОНОМИКА: о поддержке бизнеса и как часто вы опаздываете на работу

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Хотите открыть своё дело? Можете получить 100 тысяч рублей. О грантовой поддержке этого года в Новокузнецке расскажет Александр Пятницкий в рубрике «Экономика».

А для тех, кто предпочитает своему делу рабочее место, в Новокузнецке провели ярмарку вакансий. В преддверии Дня защитника Отечества большинство предложений было для мужчин. Это места, как правило, на производстве или в добывающем секторе. В свою очередь скорее женские вакансии были в сфере торговли и обслуживания… Приехали на ярмарку более 50 работодателей. Они представили порядка 1400 вакансий.

Оптимисты реже опаздывают на работу. К такому выводу пришли социологи портала «Суперджоб». Среди оптимистов более 60% тех, кто вообще никогда не опаздывает на работу. Среди пессимистов – таких только 56 %. Такая же тенденция, если оценивать опаздывающих несколько раз в неделю, месяц или год. Например, каждый десятый пессимист приходит на работу поздно несколько раз в неделю. А вот среди тех, кто верит в лучшее, таких опоздавших только 5%.