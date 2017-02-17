Пенсионеров обучили основам противодействия мошенникам

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Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, за 2016 год соцработники обучили 60 тыс. пенсионеров Кузбасса основам противодействия мошенникам, а также учреждения соцзащиты оформили в своих помещениях 172 информационных стенда, посвященных правилам безопасного поведения с незнакомцами.

Соцработники распространили 50 тыс. листовок и буклетов, провели разъяснительную работу с помощью газет, радио, телевидения. Представители старшего поколения, обслуживаемые на дому, получили памятки с телефонами полиции, органов социальной защиты, схемами-инструктажами «Вопросы посторонним гостям».

Работа дала положительные результаты. К примеру, выпускница «Школы безопасности», проживающая в Новокузнецке, не открыла двери «сотрудникам банка», пришедшим якобы «заменить денежные купюры на новые» и «сверить номера счетов в сберкнижках». В итоге женщина сберегла свое имущество, а незнакомцев, пытавшихся проникнуть к ней в квартиру обманным путем, разыскивает полиция.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.