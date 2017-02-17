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    • Работу по легализации объектов налогообложения усилят

    17 Февраль 2017 / Все новости

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    Благодаря работе по выявлению «самостроя», за 2016 год в Кузбассе зарегистрировано около 7 тыс. частных домов.

    Как пояснил председатель областного комитета по легализации объектов налогообложения Сергей Наседкин, площадь «серых» жилых объектов, обнаруженных в прошлом году в муниципалитетах с помощью органов местного самоуправления и поставленных на налоговый учёт, превысила 550 тыс. кв. м. Кроме того, за год по области было зарегистрировано 81,8 тыс. га земли.

    Этому способствовала сплошная инвентаризации земельных участков и объектов строительства, проведенная в Кузбассе в 2015 году. С ее помощью муниципалитеты уточнили, владельцы каких объектов на их территориях пытаются уйти от налогов. В итоге стало проще выявить и привлечь нарушителей к ответственности, а значит, добиться полагающейся по закону регистрации недвижимости.

    В 2017 году работа по легализации объектов налогообложения будет усилена. С этого года, согласно Налоговому кодексу, владельцам участков будет начисляться двукратный земельный налог, если земля зарегистрирована под индивидуальную жилую застройку, а возведенный на ней дом не поставлен на учет в течение 10 лет, то есть не считается построенным.

    При этом хозяева домов площадью менее 50 кв. м значительно сэкономят на оформлении прав собственности: налог с таких объектов берется только за землю. Таким образом, после регистрации дома владелец продолжит платить только за участок, в прежнем размере. В противном случае, проигнорировав норму закона, он заплатит двукратный налог.

    В настоящее время Госдума рассматривает возможность еще большего ужесточения законодательства. Предлагается заменить двукратный земельный налог пятикратным и распространить эту норму на участки с неучтенными домами в садовых и дачных товариществах.

    Владельцы неоформленных частных домов должны учитывать и то, что, по закону, любой может заявить право на незарегистрированную собственность, забрать часть незарегистрированного земельного участка, признать не поставленный на налоговый учет дом незаконной постройкой. Местные власти могут без участия фактического хозяина поставить на кадастровый учет землю и, если в течение пяти лет не появятся сведения о чьих-либо правах на это имущество, участок могут признать ничейным, а дом — самостроем.

    Кроме того, напомнил председатель комитета, пока жилье не оформлено в собственность, его нельзя ни продать, ни подарить, ни передать по наследству, ни отдать в залог для получения кредита, ни застраховать.

     По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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