Прошла традиционная ярмарка к празднику

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Первая в этом году губернаторская продовольственная ярмарка прошла сегодня в 7 городах Кузбасса, чтобы к Масленице и Дню защитника Отечества жители смогли купить продукты по ценам ниже рыночных на 10-15 %.

Развернулась торговля и на площади общественных мероприятий Новокузнецка. Работали более 100 торговых точек. В основном это местные кузбасские производители, а также алтайские фермеры, которые привезли в основном мёд и мясо. Кроме говядины и свинины можно было купить баранину и даже оленину. Традиционно, самые длинные очереди были там, где продают яйцо.

Светлана Поздеева, начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства: «Изюминка у нас – это живая рыба. Так сегодня широкий ассортимент, порядка 6 наименований, уже половину продали. И у нас, конечно, пользуется особой популярностью яйцо, у нас торгуют 2 торговых представителя. Яйца в достаточном количестве, все горожане будут удовлетворены».