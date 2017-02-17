Отметили 98-летие органов внутренних дел на транспорте

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Торжественный прием прошел в Кемерове. Представителей службы поздравил и.о. заместителя губернатора Алексей Кожевин. Лучшие сотрудники и ветераны отмечены областными наградами.

Общая протяженность участка обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России составляет 637 км по железной дороге – от станции Ленинск-Кузнецкий до Анжерской, включая станции Барзас, Кемерово, Топки, Юргу и Тайгу. В зоне оперативного обслуживания линейного управления находится более 250 объектов железнодорожного транспорта, включая 6 вокзалов, 7 депо, 5 строительных предприятий, 20 станций для грузовых работ.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Кузбасского ЛУ МВД России обеспечивают охрану общественного порядка на десяти железнодорожных вокзалах и станциях, осуществляют сквозное сопровождение пассажирских поездов «Кемерово – Москва – Кемерово», «Томск – Москва – Кемерово», ежесуточно сопровождают до 12 пригородных поездов, курсирующих по территории обслуживания.

В зону оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России также входят международный аэропорт Алексей Леонов, в котором в среднем ежесуточно выполняется до десяти авиарейсов, и акватория реки Томь.

Кроме того, безопасность и правопорядок на транспортных магистралях (железнодорожный и воздушный транспорт) обеспечивают Новокузнецкий линейный отдел МВД России и Беловский линейный отдел МВД России, которые, как и Кузбасское линейное управление МВД России, входят в структуру управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

А. Кожевин отметил большой вклад представителей службы в обеспечение антитеррористической защищенности Кузбасса. «Вы решаете вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействия распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта, оберегаете жизнь и покой кузбассовцев и гостей нашего региона», — сказал и.о. замгубернатора.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.