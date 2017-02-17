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    • Кузбасс принимает лидеров «Опоры России»

    17 Февраль 2017 / Все новости

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    Десятый юбилейный съезд общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства проходит сейчас в Таштагольском районе.

    Кстати, выбор площадки для встречи не случаен. Еще прошлой весной, во время визита премьер-министра к нам в область, Дмитрий Медведев и Аман Тулеев обсудили возможности Таштагола принимать подобные конференции, проводить семинары. К тому же одна из тем, которую обсуждают на съезде «Опоры России» – это развитие внутреннего туризма. А Шерегеш является удачным примером частно-государственного партнерства. И опыт Кузбасса востребован другими регионами. Уже сейчас горнолыжный курорт принимает миллион туристов в год, в перспективах увеличить их число до трёх миллионов.

    Один из вопросов, который требует скорейшего решения – это доступность Шерегеша для жителей отдаленных от Кузбасса регионов.

    Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Точно нам нужно решать вопрос по внутренним перелетам.  У вас всего 2 рейса в Новокузнецк по самолету.  Многие люди, которые живут в центральной части страны,  на Урале, они хотели бы сюда летать напрямую, они бы хотели летать за другие деньги, чтобы этих рейсов было не 2, а 6, к примеру. И  самолеты в туристический сезон, уверяю вас, будут полные.  Мы летели, самолеты были заполнены полностью.  А это уже вопрос к федеральной власти: какие у нас тарифы, почему у нас стоимость билетов такая, почему у нас мало самолетов летает в Новокузнецк или в Кемерово?  Такие вопросы мы должны на таких форумах генерить и решать потом вместе на федеральном  уровне».

    Станислав Черданцев, заместитель губернатора по инвестициям и инновациям: «Могу сказать, что в части, например,  внутренней транспортной инфраструктуры регион за последние 5 лет сделал очень серьезные шаги.   Что касается, безусловно, расширения трафика внутренних перелетов среди регионов, для нас это очень важные вопросы, и мы в рамках вот сегодняшнего форума при поддержке федеральной опоры готовы объединять свои усилия для того, чтобы  решать эти вопросы на федеральном уровне в прямом созидательном ключе.   Сегодня участвуют более 35 регионов, и коллеги все летели на это мероприятие через Москву.  Хотя если бы имелись инфраструктурные возможности, эти рейсы были бы прямыми, и количество участников было бы сегодня как минимум в два раза больше».

    Подробнее об итогах съезда «Опоры России» смотрите в понедельник в «Новостях 10 канала».

     

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