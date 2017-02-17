Не дождались скорую к годовалому ребенку!

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Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация, в которой мужчина рассказывает, что 16 февраля текущего года у его годовалой дочери поднялась температура, открылась рвота, они вызвали «скорую помощь». Прождав несколько часов, отменили вызов и сами увезли ребенка в больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.

Ниже мы публикуем письмо, которое сегодня пришло на страницу «10 канала» ВКонтакте.

«Здравствуйте,пишет вам житель города Новокузнецк и отец 4-х детей,хотелось бы рассказать о ситуации возникшей 16.02.17.. Вечером моей младшей дочке (1 год 1 месяц) стало плохо началась рвота в 19.00, в 20.00 поднялась температура до 38 градусов. в 22 часа 03 минуты вызвали скорую помощь сказали,что температура и рвота постоянная,на том конце провода сказали вызов принят ожидайте.Через час в 23.03 я позвонил и спокойным голосом поинтересовался почему так долго,на что мне ответили что в Орджоникидзевском районе два экипажа и надо подождать,я поинтересовался куда можно пожаловаться,на что мне ответили жалуйтесь куда хотите ваше право и бросили трубку. В 0.22 минуты позвонил в скорую и попросил отменить вызов,а мне сказали к вам машина едет,я сказал спасибо не надо и так ждем 2 часа 20 минут,сели в автомобиль и поехали в Кузнецкий район в Детскую больницу №3. Данный случай даёт понять,что бесплатную медицину вырезают под корень и бедные люди у которых нет денег на такси или личного автомобиля,должны лежать и умирать в ожидании скорой. Если всё становится платным детские сады.,школы образование в целом,а так же медицина,то давайте и полицию сделаем платной зачем люди в форме,которые охраняют общественный порядок и не знают законы,зачем судьи в судах,которые судят по указке властей или по-своему личному убеждению не обращая внимания на Законы. Дайте право выбора или платных судей,полицейский,учителей,врачей,которые будут квалифицированными и быстро реагировать или же бесплатные не квалифицированные,которых надо ждать не пойми сколько и не понятно с какой квалификацией.»