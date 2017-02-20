Выставка картин Н. Сафронова в Новокузнецке (сюжет)

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«Избранное» Никаса Сафронова. Выставка открылась в Новокузнецком художественном музее. Впервые её показали в Москве, затем она была во многих городах России, в том числе в Кемерове. И теперь приехала в южную столицу Кузбасса.

На открытии выставки автора не было. В это время Никас Сафронов презентовал другую экспозицию в Бахрейне. Но прилетит в Новокузнецк в следующем месяце, чтобы провести мастер-классы. Что касается выставки «Избранное», то она открыта до 26 марта.