Студенты против незаконной информации в сети!

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В Кузбассе в ближайший месяц создадут штаб, который будет бороться с незаконной информацией в сети Интернет. Прежде всего, речь идёт о пропаганде детской порнографии, педофилии, суицида. В штаб войдут как волонтёры, так и правоохранители.

Между тем, в Новокузнецке уже проводят такую работу. В СибГИУ студенческий отряд правопорядка «Атлант» мониторит сайты и соцсети на предмет вредоносного контента. Командир отряда Евгений Лапшин делится своими мыслями, что нужно делать, чтобы Интернет не поглотил всё детское внимание.

Евгений Лапшин, командир студенческого отряда правопорядка «Атлант»: «Наверно, уделять больше внимания, общаться, прогулки, кино. Вот это всё. Нежели дети приходят и за компьютер садятся. Надо вести живое общение, а не киберобщение».

Дмитрий Кислицын, уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области: «К сожалению, наши дети увлекаются… всевозможные сайты, сообщества, блоги, игры. Я думаю, вы понимаете, о каких играх идёт речь, так называемые «группы риска», и это не секрет, к сожалению. Над этим работают специальные органы».