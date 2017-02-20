Началась Масленица! (план — Новокузнецк)

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Масленица — один из самых веселых, ярких и любимых праздников. Традиционно она начинается встречей в понедельник; с средины недели шел разгул масленицы; в широкий четверг все спешат угощать друг друга; а потом наступают прощальные дни: суббота и воскресенье. В последний день Масленицы все друг у друга просят прощения и сжигают чучело, как символ зимы, которая закончилась.

Всю неделю пекут блины на масле, молоке и яйцах из различных сортов муки. О русской Масленице сохранились поговорки: «Не житьё, а Масленица», «Не всё коту Масленица», «Масленица-объедуха — деньгам приберуха», «Боится Маслёна горькой редьки да пареной репы (то есть предстоящего поста)», «Хоть с себя что заложить, а Маслёну проводить», «Без блинов — не Маслёна». В течение масленичной недели все развлекаются забавами, играми и народными гуляньями.

Новокузнечан и гостей города приглашают принять участие в праздничной неделе.

В период с 20 по 22 февраля (по предварительному заказу по тел.: 36-00-92) сотрудники музея-заповедника «Кузнецкая крепость» предлагают отметить начало Масленицы в кругу русской купеческой семьи. Дочери хозяйки познакомят вас с традициями празднования масленичной недели, проведут игры на ловкость и аккуратность. Купчиха пригласит вас за стол, где вы смоете полакомиться чаем и блинами. А после чаепития на свежем воздухе состоятся традиционные уличные игры.

21 февраля в 18.00 в Детской школе искусств №58 (ул. Тореза, 82 а) состоится концертно-развлекательная программа «Масленица идёт, блины и мёд несёт». На празднике вы познакомитесь с традиционными песнями и обрядами, послушаете замечательную музыку в исполнении обучающихся и преподавателей. В уютной атмосфере гостей ждут вкусные блины и чай.

25 февраля с 12.00 до 15.00 на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоятся масленичные народные гулянья «Боярыня-Масленица!». На территории музея-заповедника будут организованы различные игры, конкурсы и развлечения. Вы сможете попробовать себя в снежном тире, перетягивании каната, мастер-классах и многом другом.

В 13.00 начинается масленичное шествие, организованное Центром русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», которое будет сопровождаться песнями, плясками и частушками. В течение праздника у горожан и гостей города будет возможность попробовать праздничные блины, а в конце состоится сжигание чучела Зимы.

25 февраля с 13.00 во дворе по ул. Тольятти, 74 пройдет театральная игровая программа «Масленичный разгуляй», организованная Театром детского творчества «Юность». В первый раз Театр детского творчества будет гулять Масленицу действительно широко! Все гости праздника смогут поучаствовать в занимательных викторинах, веселых конкурсах, поиграть в обрядовые, молодежные игры, а также посмотреть сказку для всей семьи о Блине и сестрёнке его Оладушке. Завершением праздника станет появление Весны и сжигание чучела Масленицы.

26 февраля в 11.00 на площади ДК «Шахтостроитель» (ул. Дорстроевская, 5А) состоится народное гуляние «Не все коту Масленица».

Театрализованное представление, где ведущими будут русские девицы Матрена и Алена, а также Кот порадует зрителей, позабавит веселыми конкурсами и играми на свежем воздухе. Народ узнает об истории Масленицы, о ее днях недели.

У всех участников народного гулянья будет возможность проверить свою силу и ловкость, меткость, быстроту реакции и смекалку, а самые активные участники будут награждены призами.

На протяжении гулянья все желающие смогут попить горячего чая со сладостями и блинами, покататься на лошадях, увидеть самые яркие творческие номера коллективов Дома культуры.

Кульминацией праздника будет сжигание чучела Масленицы, после чего состоится традиционный конкурс «Покори столб ледяной».

26 февраля в 11.00 начнется праздничное народное гуляние на площади ДК им. Маяковского (ул. Пушкина, 26).

В 10.30 для всех жителей района начнут работать торговые ряды и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, где каждый найдет для себя и своих близких интересные подарки и сувениры. Так же гости праздника смогут посетить импровизированную площадку «Гостиный двор», где представители национальных культур нашего города представят свои кулинарные блюда. Желающие не только отведают национальные угощения, но и узнают секреты их приготовления.

Откроет праздник театрализованное представление «Прощай, Зима-проказница» по мотивам повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Чтобы найти Весну зрителям вместе с известными персонажами – влюблённым кузнецом Вакулой, капризной Оксаной, хитрым Чёртом, кумушками-сплетницами Сердючкой и Гайдучкой предстоит пройти нелёгкие испытания.

Сразу же после представления сказочные герои пригласят больших и маленьких зрителей поучаствовать в забавных состязаниях, весёлых играх, потешных эстафетах, конкурсах и этногастрономическом фестивале блюд пельменного типа «Вкусовое единство», посвященном всемирному Дню пельменя. В это время со сцены будут звучать весёлые и заводные песни в исполнении творческих коллективов. Завершится гулянье большим хороводом и сожжением чучела Масленицы.

26 февраля с 11.00 до 13.00 на площади общественных мероприятий в Новобайдаевке для жителей Орджоникидзевского района пройдет театрализовано-концертная игровая программа «Не все коту масленица».

С 9.00 часов для всех жителей района начнут работу торговые ряды, в 10.00 для юных горожан пройдет анимационная программа, где любой желающий сможет принять участие в веселых играх и конкурсах.

Далее с 11.00 до 13.00 народное гулянье продолжит театрализовано-концертная игровая программа, после которой состоится выступление солистов студии эстрадной песни «Мечта».

По доброй русской традиции празднование проводов зимы не обойдется и без яркого и зрелищного события — сжигания чучела Масленицы.

26 февраля в 12.00 на площади общественных мероприятий Куйбышевского района состоится театрализованная игровая программа «Веселись народ, в гости к нам весна идёт!».

Перетягивание канатов, подъём гири, масленичный столб, забавные викторины и увлекательные конкурсы, а также традиционное сжигание чучела и многие другие развлечения ждут жителей района подготовленные сотрудниками МКДК Куйбышевского района.

26 февраля с 11.00 до 13.00 в саду «Алюминщик» состоится массовое народное гулянье «Гуляй народ, шуми Кузнецк!». Жители и гости Кузнецка вновь увидят традиционное состязание лазание по столбу, померяться силой в перетягивании каната и поучаствуют в боях мешками. В ходе театрализованного представления все желающие смогут принять участие в конкурсе поедания блинов и спеть веселые частушки с участниками представления. Завершит программу выступление творческих коллективов ДК «Алюминщик».

26 февраля в 12.30 на площади общественных мероприятий Заводского района состоится концертная программа «Русский сувенир. В мероприятии примут участие творческие коллективы ДЦ «Комсомолец»: вокальная студия «Легион», школа современного танца «Стар-файер», хореографический ансамбль «Эдельвейс».

26 февраля с 11.00 до 13.00 на площади общественных мероприятий Центрального района пройдут «Проводы зимы». Для гостей праздника выступит ФЭЦ «Щедрыня» МКДК Центрального района. Любой желающий сможет принять участие в танцевальном конкурсе «Выборы жениха», в игре «Угадай мелодию песен о зиме», в викторине от компании «Дубль Гис — Новокузнецк», в спортивных состязаниях (лазание по столбу, бег в мешках, перетягивание каната, поднятие гири, бросание валенка, командные лыжи и др.) или кулинарных поединках. Победителей ждут призы и подарки. Завершится праздник традиционным сожжением чучела.

По информации управления культуры администрации Новокузнецка.